Safran et HAL créent une coentreprise en Inde pour des moteurs d'hélicoptères de nouvelle génération

Une société commune à Bangalore, en Inde...

Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont décidé de créer leur nouvelle société commune à Bangalore, en Inde. Elle sera dédiée à la conception, au développement, à la production, à la vente et au support de moteurs d'hélicoptères, avec pour objectif premier de construire la solution de propulsion la plus adaptée au futur IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) de 13 tonnes du ministère indien de la Défense et à sa version navale DBMRH (Deck Based Multi-Role Helicopter). Cette coentreprise sera la première entreprise indienne de conception et de fabrication de moteurs en interne.

...Suite à un protocole d'accord signé le 8 juillet 2022

Cette décision a été prise grâce à un travail commun entre les deux entreprises, suite à un protocole d'accord signé le 8 juillet 2022 et à un accord sur le partage des tâches conclu entre les deux partenaires lors d'Aero India 2023. La collaboration entre les majors indiennes et françaises de l'aérospatiale soutient le développement de la feuille de route stratégique aérospatiale entre les deux pays, tout en soutenant une fois de plus la vision du gouvernement indien de " Atmanirbhar Bharat " - en particulier dans le domaine des technologies de défense.

Un partenariat depuis plusieurs décennies...

"Safran Helicopter Engines est notre partenaire privilégié depuis plusieurs décennies. Nous nous sommes tous deux lancés dans une nouvelle aventure, en tirant parti de l'expérience de HAL dans la fabrication de plus de 15 types de moteurs d'avions et d'hélicoptères et de l'expertise de Safran Helicopter Engines dans la conception de turbomoteurs. L'objectif est de co-développer et de co-produire des turbomoteurs en Inde, en se concentrant dans l'immédiat sur l'IMRH et le DBMRH. Ce partenariat permettra d'engager et d'exploiter l'écosystème indien de fabrication de matériel de défense afin de réaliser la vision Atmanirbhar Bharat de notre honorable Premier ministre, a déclaré M. C.B. Ananthkrishnan, directeur général de HAL.

...Et plus de 500 turbomoteurs déjà produits

Par le passé, Safran Helicopter Engines et HAL ont déjà conclu de nombreux partenariats dans le domaine des moteurs d'hélicoptères, le moteur Shakti qui équipe les hélicoptères produits par HAL, notamment le Dhruv, le Rudra et l'hélicoptère de combat léger (LCH Prachand). Plus de 500 moteurs Shakti ont déjà été produits. La nouvelle entreprise commune élargit encore le champ de la coopération actuelle et explore les possibilités de collaboration commerciale stratégique qui tirent parti des talents et des capacités complémentaires des deux entreprises aéronautiques. A travers la coentreprise HE-MRO à Goa, Safran Helicopter Engines et HAL fourniront également des services MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) pour les moteurs TM333 et Shakti au service des forces armées indiennes.