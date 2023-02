Aero India 2023 : les industriels français répondent présents

24 entreprises regroupées au Pavillon France

Fédéré par le GIFAS, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, le Pavillon France accueille 24 entreprises sur ce salon international qui se déroule à Bangalore, en Inde, du 13 au 17 février 2023. Les entreprises présentes sur le Pavillon France sont : ABC - Aerometals & Alloys - Air Cost Control - ASB - Aubert & Duval - Axon’Interconnect - Cybermeca (Ledoux Group) - Dedienne - Domusa Group - Hexcel - Kalistrut Aerospace - Lacroix - Mach Aero - Paris Saint Denis Aero - Pinette - Recaero - Roxel - Sereme - SKF - Socomore - Sogitec - Spherea - Techman-Head - Titeflex.

Des sociétés qui exposent aussi en direct

En comptant les sociétés françaises qui exposent directement (Airbus - Axon’Cable - Dassault Aviation - Dassault Systèmes - Expleo - MBDA - Nicomatic - Safran - Thales), la France affiche une forte représentation au salon de Bangalore. Cela témoigne de l'engagement de l'industrie française à contribuer au développement de l'industrie aéronautique, spatiale, et de défense indienne.

Plus de 60 entreprises françaises ont une présence en Inde

Pour rappel, les entreprises françaises investissent en Inde pour y produire et y concevoir des avions et composants de haut niveau technologique. Plus de 60 entreprises françaises ont une présence dans le pays (implantations industrielles - bureaux de représentations).

Elles inscrivent leur action dans le cadre du partenariat stratégique qui unit nos deux pays.