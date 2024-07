Safran est sélectionné par Boeing pour le X-66 de la NASA

Safran Electrical & Power sur le Boeing X-66A

Safran Electrical & Power a été sélectionné par Boeing pour fournir le système de génération électrique pour le démonstrateur de vol X-66, dans le cadre du projet Sustainable Flight Demonstrator de la NASA. Safran Electrical & Power assurera également le support des essais au sol et en vol, qui devraient débuter en 2028. Le démonstrateur de Boeing s’inscrit dans le cadre du programme Sustainable Flight National Partnership de la NASA, qui vise à développer les technologies nécessaires permettant de parvenir à zéro émission nette de CO2 pour l’aviation commerciale. Le programme X-66 de Boeing développe le concept d’ailes à fort allongement haubanées, appelé Transonic Truss-Braced Wing (TTBW), qui pourrait permettre d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique et de réduire les émissions des futurs monocouloirs.

Générateur et électronique de contrôle

Le système de génération électrique se compose d’un générateur à fréquence variable et de son électronique de contrôle associée, intégrant les technologies les plus novatrices de Safran Electrical & Power. Ce système de génération électrique a été adapté pour être intégré directement sur le moteur « Geared Turbo Fan » (GTF) de Pratt & Whitney et fournira une puissance électrique supérieure à 100 kW. Ce système de pointe se caractérise par un poids et une efficacité inégalés, ainsi qu’une réduction des pertes hydromécaniques de l’ordre de 50 %. Il permet ainsi des économies significatives en termes de consommation de carburant et d’émissions de carbone.

Renforcer le partenariat avec Boeing

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Boeing dans le cadre de ce programme NASA et de développer des technologies de pointe pour le démonstrateur de vol durable. Safran Electrical & Power se réjouit de collaborer avec Boeing, la NASA et les autres partenaires industriels pour stimuler l’innovation et adopter les dernières avancées technologiques, en vue d’atteindre l’objectif de zéro émission que s’est fixé l’ensemble de l’industrie », a déclaré Bruno Bellanger, Directeur Général de la division Power chez Safran Electrical & Power.