Boeing et la NASA publie un nouveau rendu du X-66

Fort allongement et haubans

Un nouveau rendu du X-66 réalisé par Boeing montre les ailes à fort allongement de l'avion, renforcées par des haubans, connues sous le nom outre-Atlantique de "Transonic Truss-Braced Wing". Associée à d'autres avancées en matière de systèmes de propulsion, de matériaux et d'architecture des systèmes, cette configuration pourrait permettre de réduire de 30 % la consommation de carburant et les émissions par rapport aux meilleurs avions actuels.

SFD, le démonstrateur technologique...

Dans le cadre du projet Sustainable Flight Demonstrator, Boeing collaborera avec la NASA pour construire, tester et faire voler l'avion démonstrateur X-66 grandeur nature. Le projet vise à informer une nouvelle génération d'avions monocouloirs plus durables - le cheval de bataille des compagnies aériennes de passagers dans le monde entier. Boeing a transporté l'année dernière l'avion MD-90 qui sera transformé en X-66 jusqu'à son usine de Palmdale, en Californie, et a déposé ses moteurs pour commencer les modifications.

...Du monocouloir du futur

Le X-66 est un élément clé du Sustainable Flight National Partnership de la NASA, dans le cadre duquel l'agence cherche à protéger l'environnement, à développer l'économie américaine et à proposer de nouvelles innovations au public voyageur pour la génération post MAX. Pour le moment, la NASA procède aux relevés de cotes sut la cellule destinée à être modifiée.