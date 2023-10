Russie : le Yakovlev SJ-100 poursuit ses essais

Le Yakovlev SJ-100 au TsAGI

En Russie, le SJ-100, ou plutôt la version dite "de substitution" à l'appareil d'origine, soit le Yakovlev SJ-100, fait l'objet d'essais d'ampleur. Le prototype expérimental du nouveau SJ-100 a effectué son premier vol en août dernier. Le TsAGI, ou Institut central d'aérohydrodynamique, apporte une contribution non négligeable aux essais, notamment à la recherche en matière d'aérodynamique, de résistance et de cycle de vie. C'est dans l'enceinte de l'institut qu'est actuellement réalisée la deuxième phase des essais du cycle de vie de l'avion de ligne dans le cadre d'un contrat avec Yakovlev PJSC, puisque le constructeur sera responsable de la production des SJ-100 construits domestiquement.

Analyser le comportement structurel de l'avion

Le TsAGI se concentre sur la collecte de données concernant le comportement structurel de l'avion sous des contraintes répétées afin de déterminer les limites de l'avion en termes d'heures de vol et de temps calendaire. "Les conditions de laboratoire simulent le cycle de vie complet de l'avion, en modélisant des combinaisons aléatoires de toutes les charges potentielles qui peuvent affecter l'avion dans son fonctionnement réel - telles que les manœuvres de contrôle, les turbulences, le décollage et l'atterrissage, et le vol de croisière", explique Stanislav Dubinsky, responsable de la durée de vie structurelle des avions, au TsAGI.

Essais de fatigue

Pour simuler les contraintes, les scientifiques utilisent des vérins hydrauliques à commande numérique indépendante qui augmentent la vitesse des essais et la précision des résultats. La réponse structurelle est mesurée à l'aide d'un système spécial de jauges de contrainte ; le chargement, la collecte et le traitement des données sont contrôlés à l'aide d'un logiciel du TsAGI. Au début de l'automne, les essais de fatigue de l'avion ont été achevés, ce qui équivaut à 12 000 vols en laboratoire, et n'ont révélé aucun défaut structurel dans la cellule de l'avion. D'ici la fin de l'année, la deuxième phase sera achevée, soit 24 000 cycles de vol, ce qui devrait confirmer la durée de vie initiale élevée de l'avion remplacé par un avion importé.

Remotorisation

Le Yakovlev SJ-100 est destiné à être remotorisé. C'est pourquoi le motoriste russe United Engine Corporation a mené, avec succès, la première étape des essais de certification du turboréacteur PD-8 (Perspektivnyi Dvigatel, moteur du futur, [de] 8 t de poussée), du moins son générateur de gaz, destiné au SSJ nouvelle mouture. Un banc d'essais au sol spécifique a été utilisé pour simuler les conditions de fonctionnement typiques du moteur d'avion, restituant des altitudes allant jusqu'à 12 000 m. Le générateur de gaz se compose d'un compresseur haute pression, d'une chambre de combustion et d'une turbine haute pression qui entraîne le système de propulsion. L'installation d'essai a été fournie par l'Institut central des moteurs d'aviation portant le nom de P.I. Baranov (qui fait partie du Centre national de recherche dit Institut Joukovski) et a confirmé l'aérodynamique du compresseur. L'intégration motrice fait désormais l'objet d'essais en soufflerie, plus exactement le comportement du tandem pylone-nacelle est actuellement analysé par les scientifiques russes.