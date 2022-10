Russie, un premier vol du SSJ-NEW annoncé au printemps 2023

Conséquence du conflit russo-ukrainien...

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. L'Occident a répondu à cette attaque par un soutien militaire, économique et politique sans précédent à l'Ukraine et, en parallèle, par de fortes sanctions commerciales, financières et politiques contre la Russie. Une grande partie d'entre elles ont touché la filière du transport aérien, tant les compagnies aériennes que les industriels russes. Le plan russe vise à augmenter la production de ses propres avions de ligne dans les années à venir. Ce qui ne sera pas facile car l'embargo sur les livraisons à la Russie s'applique aussi aux composants destinés à l'industrie aéronautique russe. C'est un énorme défi, notamment pour les deux avions commerciaux les plus modernes, soit le Sukhoi Superjet 100 et l'Irkut MC-21, qui utilisent de l'avionique, des matériaux et de nombreux autres composants étrangers.

... La nouvelle version du SSJ100 dite SSJ-NEW

Le premier vol de la version destinée à se substituer aux importations du Sukhoi Superjet (SSJ) est prévu pour le printemps 2023, a déclaré lundi le vice-premier ministre Denis Manturov. « Deux avions de vol et un avion d'essais d'endurance sont en cours de fabrication pour les tests de certification du nouveau Superjet. Le vol inaugural est prévu pour le printemps prochain », a déclaré Denis Manturov. Ce programme de « substitution aux importations » est mis en œuvre sur l'avion régional Sukhoi Superjet SSJ100. Sa version « russifiée » est appelée SSJ-NEW et, plus officiellement, RRJ-95NEW-100. Le Superjet dans sa version internationale actuelle est produit depuis 2008 à l'usine de Komsomolsk-sur-l'Amour. En février 2020, le constructeur du Superjet, Sukhoi Civil Aircraft, a été racheté par la société Irkut. L'actuel SSJ100 est composé à 70 % de composants étrangers. Le français Safran détient la plus grande part, 28 %, dont la plus grande part, soit 25 %, sur le moteur. Pour la nouvelle version, la part des composants étrangers ne doit plus s'élever qu'à 3 %. Début 2023, deux avions d'essai SSJ-NEW doivent être fabriqués (le premier vol est prévu pour mars 2023) et, à la fin de cette même année, les deux premiers avions de série destinés au client, la société Aurora, doivent être également produits.

Plus de 100 vols pour l'Aviadvigatel PD-14

Le prototype équipé du moteur russe PD-14 a déjà effectué plus de 100 vols avec succès, a précisé le vice-premier ministre en faisant référence au MC-21, un autre avion de ligne russe. « Nous avons débuté les essais du deuxième avion avec un turboréacteur russe. Il est déjà en service à Joukovsky dans le cadre du programme d'essai. Entre-temps, le premier avion de ligne expérimental équipé de moteurs russes a déjà effectué plus de cent vols avec succès », a souligné Denis Manturov. Les moteurs SaM146 qui équipent les Superjet actuels sont une construction conjointe du français Safran et du russe Saturn, avec un assemblage final à Rybinsk, en Russie. Les Français ont arrêté les livraisons de leurs pièces, les réparations et le support technique. Pour l'instant, les Russes disposent d'un stock de moteurs SaM146 et poursuivent cette année la production du SSJ100 en version standard. En juillet, l'usine avait construit six avions et en construira quatre autres d'ici la fin de l'année.