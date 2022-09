Rolls-Royce pose la première pierre de son centre de production en France

Un centre de production Rolls-Royce au Haillan...

Rolls-Royce a posé le 2 septembre 2022 la première pierre de son nouveau centre de production industriel au Haillan, près de Bordeaux, en France. Ce site jouera un rôle important dans la production du moteur Rolls-Royce Pearl 10X, qui équipe en exclusivité le tout nouvel avion phare de Dassault, le Falcon 10X. La construction de ce nouveau site de production de 2 000 m2, qui abritera des bureaux, un atelier et un entrepôt, commencera au plus tard cette année et s’achèvera au premier semestre 2023.

...Destiné à jouer un rôle d'importance pour le Pearl 10X...

Ce centre fera partie intégrante du réseau de production mondial de Rolls-Royce, lui donnant accès à une puissante organisation, rassemblant plus de 75 centres de service agréés et spécialistes des services de maintenance, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, comprenant également des pièces de rechange, des moteurs de location, des sites de stockage, tous placés stratégiquement dans le monde.

...Avec en parallèle une plateforme de soutien d'essais en vol de Dassault

« Alors que le programme de développement du moteur Pearl 10X pour le Falcon 10X de Dassault progresse, nous travaillons en parallèle à la mise en place d’une nouvelle plateforme pour soutenir les activités d'essais en vol de Dassault et sa chaîne de production » a déclaré Dr Philipp Zeller, Senior Vice- President de Rolls-Royce pour Dassault, avant d’ajouter « ce nouveau site renforcera encore notre partenariat avec Dassault et permettra de continuer à assurer auprès de nos clients un service de haut niveau déjà associé au nom de Rolls Royce. ».