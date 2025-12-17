Rolls-Royce lance les essais du moteur AE 1107 pour l’armée américaine

Les prototypes MV-75 du programme FLRAA lancé en 2019 par l'US Air Force, prépareront la succession des Sikorsky UH-60 Black Hawk dont la conception remonte au début des années 1970. Le FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft – futur aéronef [convertible] d’assaut à long rayon d’action) sera utilisé par les Marines et par les forces spéciales. En 2022, l'US Air Force avait sélectionné le Bell Textron V-280 Valor comme successeur du Black Hawk. Le Valor a par conséquent été renommé MV-75.

Les essais sont en cours au centre de production de Rolls-Royce à Indianapolis. Bell avait choisi Rolls-Royce pour développer l'AE 1107F, une nouvelle version optimisée du moteur AE 1107 (alias T406). Le moteur équipe les hélicoptères convertibles V-22, également développés par Bell. En 2024, Safran Electrical & Power a été choisi pour fournir un système de générateur-démarreur. Safran fournira aussi le système d’atterrissage.

Alliant la capacité de décollage et d’atterrissage vertical, aux performances de vol plus proches de celles d’un avion, les hélicoptères convertibles de l’armée américaine sont appréciés pour leur vitesse. Les aéronefs vont progressivement cohabiter avec d’autres appareils capables de faire du transport aérien au dernier kilomètre, notamment avec des appareils hybrides ou électriques capables eux aussi de décoller et d’atterrir sur une très courte distance (moins de 50 mètres). A ce titre, Electra Aero a ouvert une unité de défense.