Safran fournira la génération électrique du FLRAA

Safran sur le FLRAA...

Safran Electrical & Power a annoncé le 21 mai 2024 la signature d'un contrat avec Bell Textron Inc. portant sur la fourniture de systèmes de générateurs-démarreurs pour le programme d'hélicoptère d'assaut longue portée du futur (FLRAA) destiné à l'armée de terre américaine. Safran fournira un système de générateur-démarreur haute tension, capable de produire la puissance nécessaire pour répondre aux besoins électriques évolutifs des appareils militaires. Ce système sera doté d'un rotor à grande vitesse et d'une électronique de puissance à la pointe de l’innovation, alliant un haut niveau de contrôle et de fiabilité. Les activités de conception, développement et qualification des équipements auront lieu dans les centres d'excellence de Safran Electrical & Power situés aux Etats-Unis, à Twinsburg (Ohio) et à Sarasota (Floride).

...Destiné à remplacer les vieillissants UH-60 de l'US Army

L’hélicoptère d'assaut longue portée du futur développé par Bell est la solution de nouvelle génération destinée à remplacer les vieillissants hélicoptères utilitaires UH-60 Blackhawk de l'armée américaine. Avec son rotor basculant, cet appareil associe les atouts d'un hélicoptère pour des décollages et atterrissages verticaux, à la vitesse d'un avion biturbopropulseur. Reste que pour l'équipementier français, c'est le second contrat sur le FLRAA, puisque précédemment, Safran Landing Systems a été chargé de la conception et du développement du système d’atterrissage entièrement intégré du futur aéronef d'assaut de l'US Army, le Bell V-280 Valor.