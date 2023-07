Rolls-Royce et Ethiopian Airlines signent un accord TotalCare pour les moteurs Trent XWB

Ethiopian Airlines signe un contrat TotalCare...

Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de service TotalCare avec Ethiopian Airlines pour les turboréacteurs Rolls-Royce Trent XWB-97 qui équiperont quatre nouveaux Airbus A350-1000. Cet accord offrira à la compagnie aérienne une certaine prévisibilité ainsi qu'un coût connu pour les services et la maintenance.

...Pour ses Airbus A350-900...

TotalCare est conçu pour apporter une certitude opérationnelle aux clients en transférant à Rolls-Royce le risque lié au temps passé sur l'aile et aux coûts de maintenance. Cette offre de services haut de gamme, à la pointe de l'industrie, s'appuie sur les données fournies par le système avancé de surveillance de l'état des moteurs de Rolls-Royce, qui permet aux clients de bénéficier d'une disponibilité, d'une fiabilité et d'une efficacité opérationnelles accrues.

...Et ses Trent XWB-84

Le Trent XWB et plus spécifiquement le Trent XWB-84 équipe déjà 20 avions A350-900 d'Ethiopian Airlines en service. Le contrat a été signé lors d'une visite de la compagnie aérienne au siège de Rolls-Royce Civil Aerospace à Derby, au Royaume-Uni. Ethiopian Airlines célèbre le 50e anniversaire de son premier vol vers le Royaume-Uni en avril 1973. Outre les A350-900 et A350-1000, le moteur Rolls-Royce Trent 1000 équipe également dix Boeing 787 Dreamliner d'Ethiopian Airlines, tous pris en charge par TotalCare.