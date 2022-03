Rolls-Royce avance avec l'UltraFan

De Dahlewitz à Derby, vers les essais

Rolls-Royce a franchi une nouvelle étape importante dans son programme de démonstrateurs de la technologie de son turboréacteur UltraFan avec l'expédition du boîtier d'entraînement (PGB) depuis le site de l'entreprise à Dahlewitz, en Allemagne. Le boîtier d'entraînement a ainsi été expédié au Royaume-Uni où le premier démonstrateur de moteur UltraFan (UF001) est en cours d'assemblage.

Une soufflante de 3,55 m de diamètre

L'UltraFan offre un changement radical en offrant selon son constructeur une économie de 25 % de carburant par rapport à la première génération de moteurs Trent de Rolls-Royce. Un élément essentiel de cette performance est la PGB, qui emploie des engrenages planétaires et qui peut encaisser une très forte puissance. Le moteur de démonstration - le plus grand moteur au monde avec une soufflante de 140 pouces de diamètre, soit 3,55 m de diamètre - sera testé à Derby, au Royaume-Uni, cette année et sa première utilisation se fera avec du carburant aviation durable à 100 %.