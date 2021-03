Rolls-Royce débute la construction de son premier UltraFan

3,55 m de diamètre

140 pouces, soit 3,55 m. C'est le diamètre de soufflante de l'énorme UltraFan, laquelle soufflante est par ailleurs réductée. Le nouveau turboréacteur de Rolls-Royce est à la base d’une nouvelle famille potentielle de moteurs UltraFan capables de motoriser à la fois les avions moyen et longs courriers et d’offrir un gain de 25% en termes de rendement par rapport à la première génération de moteur Trent.

Des turboréacteurs pour un certain temps encore

"Cette amélioration du rendement est essentielle à la durabilité de l’aviation. Les turbines à gaz continueront d’être le fondement de l’aviation long-courrier pendant de nombreuses années, et l’efficacité d’UltraFan contribuera à améliorer l’économie d’une transition de l’industrie vers des carburants plus durables, qui sont susceptibles d’être plus coûteux à court terme que le carburéacteur traditionnel. La première série d’essais du moteur sera effectuée sur un carburant 100% durable", commente le motoriste de Derby.

Investissements

L'UltraFan a fait l'objet d'importants investissements de la part de Rolls-Royce mais également de l’Aerospace Technology Institute et Innovate UK (Royaume-Uni), LuFo (Allemagne) et Clean Sky Joint Undertaking (Union européenne), non seulement pour développer le démonstrateur mais également les technologies associées.