Résultats financiers 2025 : année contrastée pour Icelandair

Icelandair vient d’annoncer qu’elle avait bouclé son année 2025 avec un chiffre d’affaires record de 1,7 Md$, soit une croissance de 11 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Le trafic passager de la compagnie islandaise a passé pour la première fois de l’histoire d’Icelandair la barre des 5 millions de passagers (5,1 millions exactement, soit une croissance de 8 % par rapport à 2024). Le mois de décembre a été particulièrement fort, avec 344 000 passagers transportés soit une croissance de 10% par rapport au même mois de 2024, avec un très fort taux de correspondance à l’aéroport de Keflavik (48 %), selon le modèle mis en œuvre depuis de nombreuses années par Icelandair opérant comme une plaque tournante entre l’Ouest et l’Est de l’Atlantique.

Un contexte d’exploitation favorable en fin d’année

La fin de l’année 2025 a aussi été marquée par un contexte de simplification du secteur aérien islandais avec la cessation des opérations de la low cost PLAY, plombée par des difficultés financières persistantes, à compter du mois d’octobre. La disparition de ce concurrent direct qui avait une stratégie similaire à Icelandair en jouant sur la bascule des flux de trafic sur le hub de Keflavik, laisse la principale compagnie islandaise sur ce créneau spécifique. Le taux de remplissage moyen record de la compagnie pour le mois de décembre 2025 (84,1 %), montre que le transporteur a certainement déjà bénéficié d’un report des passagers autrefois utilisateurs de PLAY.

Seule ombre au tableau, un résultat opérationnel toujours négatif à 17,2 M$, en baisse de 3 M$ sur l’année. Les résultats financiers ont été en effet impactés par un environnement d’exploitation significativement modifié, avec un effet négatif de change à hauteur de 47 M$, consécutif à une forte dépréciation du dollar. Ces perturbations sont certainement liées aux effets contraires de la politique de l’administration Trump qui sur le long terme pourraient être encore plus problématiques pour les compagnies opérant sur l’axe transatlantique nord. La perte nette d’Icelandair s’est tout de même fortement améliorée, passant de 20,2 M$ en 2024 à 9,5 M$ en 2025.