Renseignement : Prométhée s’allie à Air Attack

© Dominique "Hydra" Weigel
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 28 novembre 2025 à 17:00

Ce jeudi 27 novembre, Prométhée Earth Intelligence et Air Attack Technologies (AAT) ont signé un protocole de coopération (MoU) pour combiner leurs capacités de surveillance aéronautique et spatiale.

La signature a eu lieu lors du premier jour du Forum Innovation Défense à Paris, organisé par le ministère des Armées avec notamment l’Agence Innovation Défense (AID) et la DGA. Le but de l’accord est d’étudier ensemble l’association des capacités de surveillance d’Air Attack et celles de Prométhée. AAT réalise des survols pour des opérations civiles, avec par exemples des opérations pour l’Agence de l’eau. AAT réalise aussi des missions d’ISR (Renseignement, Reconnaissance Aéroporté) dans le cadre de surveillance maritime (traque de pêche illégale, protection des frontières, recherche et sauvetage, etc.).

La combinaison des activités avec Prométhée permettra de les fluidifier la surveillance large grâce à un repérage satellite, mieux structurer le renseignement multi-capteurs, l’analyse, et la détection de corrélations. Cela permettra aussi une optimisation des opérations par l’identification des modes opératoires des cibles et une meilleure connaissance de leur comportement. Prométhée va mettre à disposition ses capacités de géo-intelligence augmentée, qui reposera notamment sur les données et images de sa future constellation Japetus de 20 satellites, dont un démonstrateur a été mis en orbite en 2023.

Espace

Le 27 novembre, EDF a annoncé renforcer sa participation au capital d'Aura Aero, à hauteur de 2 M€. En passant par sa filiale Safidi dédiée aux projets d'ancrage territorial, EDF était entré au capital de la société il y a un an.
