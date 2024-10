Le démonstrateur de Prométhée réussit une connexion IoT avec un satellite Kinéis

Vingt messages en dix minutes

La balise embarquée sur le démonstrateur ProtoMéthée de la startup parisienne Prométhée Earth Intelligence (lancé le 11 novembre 2023 avec la mission Transporter 9 de SpaceX), en collaboration avec la société Exail, est parvenue à transmettre, via un lien RF, des données à un satellite de la constellation française Kinéis pour l’Internet des objets, dont le coup d’envoi a été donné au mois de juin dernier.

La fenêtre de covisibilité entre le démonstrateur et le satellite ciblé s'est ouverte le 2 octobre, de 14 h 59 à 15 h 09 UTC, le temps d’échanger une vingtaine de messages, avec un taux de réussite de 100 %.

Les messages ont ensuite été mis à disposition sur le portail de services de Kinéis, moins de 5 minutes après récupération par le réseau de stations sol de l’opérateur toulousain.

Une réponse aux besoins urgents d'observation en temps réel

L’événement marque une nouvelle étape clé dans le développement de la startup francilienne créée en 2019, qui prépare la première constellation européenne pour l'observation de la Terre, appelée Japetus et constituée de 20 nanosatellites

« Cette innovation, indique Prométhée Earth Intelligence, permettra de traiter et de transmettre des données presque instantanément, facilitant ainsi des interventions rapides pour par exemple la protection des mers et des océans, la lutte contre le dérèglement climatique ou face à des événements tels que les catastrophes naturelles. Dans des situations critiques nécessitant une réactivité immédiate, Prométhée Earth Intelligence, grâce à une connectivité inter-satellite inédite avec la constellation Kinéis, permettra à ses utilisateurs de programmer ses nanosatellites et de recevoir des alertes prioritaires en quelques dizaines de minutes, depuis n'importe quel point du globe, 24 heures sur 24. Cette capacité sans précédent répond aux besoins urgents d'observation en temps réel dans des environnements complexes, renforçant ainsi l'efficacité des interventions. »