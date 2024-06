Coup d’envoi pour la constellation Kinéis dédiée à l’IoT

Des applications infinies

La startup toulousaine Kinéis, officiellement créée en septembre 2018 par la société CLS (Collecte Localisation Satellites), avec le soutien du CNES, se prépare à déployer sa constellation satellitaire dédiée à l'Internet des Objets (IoT : Internet of Things).

Cette constellation sera constituée à terme de 25 nanosatellites capables de connecter des objets sur n’importe quel point du globe, zones blanches comprises.

Les domaines et les applications concernés par l’IoT semblent infinis, et les bénéfices pour les activités humaines et l’environnement s’annoncent considérables.

Kinéis, qui dispose de filiales aux États-Unis, au Brésil et à Singapour, vise ainsi un marché mondial grâce à sa constellation, la première en Europe totalement dédiée à l’IoT.

Cinq lots de cinq satellites en huit mois

Les 25 satellites de la constellation Kinéis, qui embarquent des charges utiles Argos nouvelle génération, doivent être déployés sur orbite basse, à 650 km d’altitude, positionnés sur cinq plans orbitaux différents.

Faute de lanceur européen disponible, la startup s’offre les services du microlanceur Electron de la société désormais américaine Rocket Lab, pour cinq missions exclusives mises en œuvre depuis la péninsule de Mahia, sur la côte Est de l’île du Nord, en Nouvelle-Zélande.

Nanosatellites Made In France

Les satellites de Kinéis ont été développés et fabriqués entièrement en France (à l’exception d’une antenne fournie par le constructeur britannique Cobham), en partenariat avec les industriels toulousains Comat, Hemeria et Thales Alenia, et avec le concours du CNES.

Chaque satellite affiche une masse d’environ 30 kg au décollage et dispose de deux panneaux solaires.

Cinquantième vol d’Electron

La mission a été baptisée « No Time Toulouse », jeu de mots entre le temps (Time) qui n’est pas à perdre (To Loose) et la capitale d’Occitanie.

Initialement prévu le 18 juin, le décollage (instantané) a été retardé de 48 heures, en raison de conditions météo défavorables.

La nouvelle tentative est prévue ce soir à 18 h 13 UTC (20 h 13, heure de Paris), la fenêtre de lancement étant de 14 jours.

Ce sera la cinquantième fois depuis mai 2017 que le lanceur de Rocket Lab sera mis en œuvre – la 49e fois pour un vol orbital et la 8e fois cette année.

Le lancement de cette mission sera retransmis en direct ce 20 juin à partir de 19 h 30 (heure de Paris) sur la chaîne YouTube de Kinéis.