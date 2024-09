RC-135U Combat Sent : l'avion espion du Président américain est en Europe depuis 1 mois

Depuis un mois, un avion de reconnaissance électromagnétique très spécial s’est ajouté aux désormais « classiques » avions de reconnaissance à l’Est de la frontière de l’OTAN. Dénommé RC-135U Combat Sent, ce très rare appareil (seulement 2 exemplaires) est déployé en fonction des besoins de renseignement des hautes autorités politiques et militaires américaines, et ce, jusqu’au Président des États-Unis.