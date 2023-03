Premier vol historique d'un RC-135 américain en Finlande

Une annonce

Suite à sa neutralité forcée (voir le dernier paragraphe), la Finlande ne s'est jamais alignée dans le jeu des alliances de la guerre froide et de l'après guerre froide. Cette neutralité est presque définitivement enterrée, comme le démontre l'annonce effectuée le 23 mars dernier. Durant cette journée, les Forces de Défense Finlandaise ont officiellement annoncé que les appareils de reconnaissance et de surveillance finlandais allaient désormais côtoyer des appareils étrangers du même type au sein de l'espace aérien finlandais. Le but de cette ouverture est d'augmenter la coopération avec d'autres Forces armées afin de développer une interopérabilité au sein des Forces armées finlandaises. C'est aussi l'occasion pour la Finlande d'améliorer sa défense nationale en disposant de plus grandes connaissances de la situation au bord de ses frontières.

Un vol historique

Depuis le 24 février 2022, l'Europe de l'Est est constamment survolée par de nombreux avions de reconnaissance, AEW&C, tankers, avions de combat,... à la seule exception de la Finlande. Cette exception n'existe désormais plus : alors que le communiqué de presse était publié, un vol historique était en cours au-dessus de la Finlande ! Un RC-135W Rivet Joint de l'US Air Force effectuait une mission de reconnaissance électronique au-dessus de l'espace aérien finlandais. Comme le confirme le vice-amiral Juha Sakari Vauhkonen (commandant des services militaires de renseignement finlandais), c'était la toute première fois qu'une mission de ce genre était effectuée par un Rivet Joint. La Finlande n'avait jusqu'alors accueilli des appareils militaires étrangers mais seulement dans le cadre d'entrainements et de coopérations. Le Commandement de l'USAF en Europe précise d'ailleurs que ce vol a été effectué "sur l'invitation de la Finlande".

Le but de la mission n'a jamais été précisé dans les différentes annonces officielles, en dehors d'une volonté de mieux coopérer. Toutefois, les capteurs du Rivet Joint ont plus que probablement analysé les émissions électroniques de communication (COMINT) ou provenant de radars, brouilleurs,... (ELINT) russes se trouvant à l'est de la Finlande et surtout, du côté de Saint-Pétersbourg, comme démontré sur les sites de live tracking. Cette ville comprend notamment une base navale, une partie de la Flotte de la mer Baltique, le quartier général russe du District militaire Ouest ou encore de nombreuses troupes disséminées dans la zone.