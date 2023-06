Première apparition publique pour l’avion à propulsion hybride-électrique présenté par Daher, Safran et Airbus

Un pas de plus vers la décarbonation de l'aviation

EcoPulse vise à évaluer les avantages opérationnels de l'intégration de la propulsion hybride-électrique, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de CO2 et du niveau sonore. Son système de propulsion innovant permet d'alimenter plusieurs moteurs répartis sur l'ensemble de l'avion à partir d'une seule source d'alimentation électrique. Le démonstrateur permettra également d'évaluer l'efficacité énergétique globale du système embarqué, y compris la propulsion électrique haute tension avec batterie et turbogénérateur.

Un avion co-développé par Daher, Safran et Airbus

Le projet présenté est le fruit d'une collaboration étroite entre Daher, Safran et Airbus. Basé sur la plateforme d'avion TBM de Daher, ce projet intègre six propulseurs électriques "e-propellers" fournis par Safran, répartis le long des ailes. Le système de propulsion combine un turbogénérateur fourni par Safran, alimenté par une turbine à gaz, avec un bloc-batterie fourni par Airbus. Pour assurer la distribution et la protection de l'énergie électrique, une unité de distribution électrique et des harnais électriques hautes tensions fournis par Safran sont également intégrés.

La directrice ingénierie d’Airbus, Sabine Klauke, dont la branche Airbus Defence and Space à Toulouse a développé la batterie Lithium-Ion haute densité pour l'avion a déclaré « Avec EcoPulse, nous avons beaucoup appris en développant entièrement le bloc-batterie à haute puissance [...]. Nous appliquons déjà certains de ces enseignements fondamentaux dans plusieurs de nos démonstrateurs, avec pour ambition commune de réduire les émissions. Nous avons à présent tous très hâte de voir cette technologie voler et de continuer à progresser sur notre feuille de route de l’électrification. ».

Cette déclaration intervient au moment même où Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus affiche clairement l'ambition du groupe : «Airbus est engagé dans la 4e révolution de l'aéronautique : la décarbonation»