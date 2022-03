EcoPulse aura son propre système de batteries

EcoPulse en cours d'assemblage...

En juin 2021, Airbus a réalisé avec succès les essais en soufflerie de l'EcoPulse dans ses installations de Filton, au Royaume-Uni. Ces essais ont permis d'évaluer les caractéristiques de performance de l'hélice et le processus de refroidissement des six unités de propulsion (moteurs) électrique distribuées. En 2022, l'assemblage du démonstrateur - une plateforme d'avion léger fournie par Daher - est en bonne voie, ouvrant la voie à son premier vol d'essai dans le courant de l'année.

...avec un système de batteries Lithium-Ion haute densité...

Un autre élément clé est en cours de finalisation pour le démonstrateur EcoPulse, le système de batterie principale Lithium-Ion haute tension développé par Airbus Defence and Space à Toulouse. Cette nouvelle batterie est au cœur de la démonstration d'électrification avec EcoPulse, notamment parce qu'elle repousse les limites des batteries haute tension utilisées dans un avion. La batterie elle-même mesure environ 2,3 m de long, 75 cm de large et 20 cm de profondeur. Elle est montée sous le fuselage et intégrée à un carénage aérodynamique renforcé. La batterie est l'une des deux sources électriques du démonstrateur, l'autre étant un "e-Auxiliary power Unit" (e-APU) fourni par Safran.

...d'une masse de 350 kg pour 350 kW de puissance et jusqu'à 800 V en continu

La batterie se caractérise par sa légèreté, sa compacité et sa puissance, sa densité d'énergie élevées. L'atteinte de ces objectifs a toutefois nécessité plusieurs années de recherche et développement dans le cadre des initiatives d'Airbus en matière d'électrification des avions et de développement durable. Des batteries haute tension moins puissantes avaient déjà été installées sur les appareils CityAirbus et Airbus Helicopters FlightLab. Le résultat de ces avancées progressives est cette dernière batterie haute tension Lithium-Ion. L'unité, telle qu'elle a été conçue pour EcoPulse, pèse environ 350 kg, est capable d'atteindre 800 volts CC et peut fournir jusqu'à 350 kilowatts de puissance.

Plusieurs milliers de cellules Lithium-Ion

"Notre conception comprenait plusieurs milliers de cellules Lithium-Ion", commente Julien Laurent, directeur du projet batterie, "incorporant diverses mesures de sécurité pour éviter l'emballement thermique - comme la connexion de chaque cellule avec un fil de liaison. Un autre élément innovant est le système de refroidissement actif qui garantit une température optimale pour un fonctionnement normal. En outre, ce système de batterie comprend également un système de gestion de la batterie adapté. Celui-ci contribue à minimiser la maintenance grâce à ses fonctions de test intégrées et à sa capacité à mettre en évidence l'état de charge ou la nécessité de rééquilibrer les cellules," ajoute Julien Laurent.

Un système très spécifique

La capacité haute tension de la batterie, lorsqu'elle est appliquée dans ce contexte, est unique car elle n'est pas disponible aujourd'hui dans les industries aérospatiale ou automobile. Les batteries les plus lourdes utilisées aujourd'hui dans les avions ont généralement une tension assez faible - 28 Vdc - et leur faible densité d'énergie signifie qu'elles sont principalement utilisées pour démarrer l'APU (groupe de démarrage auxiliaire) et en cas d'urgence. En outre, la majorité d'entre elles sont à base de nickel-cadmium (NiCad) - qui, en vertu du règlement REACH de l'Union Européenne, devra bientôt céder la place à d'autres chimies de batteries respectueuses de l'environnement, telles que le lithium-ion. Quant à l'industrie automobile, si des batteries sont effectivement utilisées pour alimenter les voitures électriques, elles sont trop encombrantes et trop lourdes pour être utilisées dans l'aéronautique. En bref, il n'existe actuellement aucun système de batterie autonome prêt à l'emploi qui puisse répondre aux besoins du constructeur aéronautique aussi bien en termes de sécurité que de performances.