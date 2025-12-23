Premier succès de la Long March 12A, la Chine fait un pas de plus dans le réutilisable
publié le 23 décembre 2025 à 10:50

Dans la nuit du 22 au 23 décembre, la fusée réutilisable Long March 12A de la CASC a réussi son premier vol mais on n’a pas réussi à récupérer le premier étage. Cette étape était attendue depuis longtemps de la part de l’Etat chinois.

Le décollage a eu lieu le 23 décembre à 3 h 00 heure de Paris depuis le Jiuquan Space Center en Mongolie intérieure. La fusée n’emportait qu’une masse inerte pour ce premier vol. La mise en orbite a été réussie d’après le maître d’œuvre du lanceur, la SAST

Espace

Dans la nuit du 22 au 23 décembre, la fusée réutilisable Long March 12A de la CASC a réussi son premier vol mais on n’a pas réussi à récupérer le premier étage. Cette étape était attendue depuis longtemps de la part de l’Etat chinois.

Le décollage a eu lieu le 23 décembre à 3 h 00 heure de Paris depuis le Jiuquan Space Center en Mongolie intérieure. La fusée n’emportait qu’une masse inerte pour ce premier vol. La mise en orbite a été réussie d’après le maître d’œuvre du lanceur, la SAST (Shanghai Academy of Spaceflight Technology, filiale de l’entreprise gouvernementale CASC

