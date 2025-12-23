Premier succès de la Long March 12A, la Chine fait un pas de plus dans le réutilisable

Réservé aux abonnés
PWSA : le Pentagone décuple ses yeux en orbite pour la détection et le suivi de missile
Le contrat a été annoncé le 19 décembre pour un montant de 3,5 Mds$ (3 Mds€). La Space Development Agency (Agence spatiale de développement – SDA) du Pentagone a commandé 72 satellites auprès de 4 con ...