Pratt & Whitney signe un protocole d'accord avec Air bp

P&W avec Air bp

Pratt & Whitney a annoncé le 29 mars 2022 la signature d'un protocole d'accord avec Air bp concernant divers volets de travail relatifs à l'application de mélanges de carburant aviation durable (SAF) à hauteur de 100 % dans les essais et la recherche sur les moteurs de Pratt & Whitney. Cet accord reflète l'engagement de Pratt & Whitney à soutenir l'objectif ambitieux de l'industrie aéronautique d'atteindre des émissions nettes de CO2 nulles pour le transport aérien d'ici 2050.

100 % de SAF pour les essais moteurs jusqu'en 2024

Dans le cadre de cet accord, les parties travailleront en collaboration pour explorer la fourniture viable à Pratt & Whitney de mélanges de SAF contenant jusqu'à 100 % de SAF pour les essais de moteurs et de systèmes de propulsion jusqu'en 2024. En outre, les deux sociétés ont l'intention de collaborer à la recherche sur la performance de 100 % de SAF dans les systèmes de propulsion afin de fournir des informations et des données sur la performance du carburant et la réduction des émissions.

Pratt & Whitney participe activement aux essais et à la certification des SAF depuis plus de dix ans et a aidé les autorités réglementaires à établir les normes qui permettent aujourd'hui d'utiliser les SAF comme carburant d'appoint, en les mélangeant jusqu'à 50 % avec du kérosène classique. Pratt & Whitney continue de collaborer étroitement avec la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) et ASTM International pour atteindre un objectif d'utilisation de 100 % de SAF.