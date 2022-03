Pratt & Whitney teste son GTF Advantage avec 100 % de SAF

GTF Advantage à 100 % de SAF

Pratt & Whitney a annoncé le 15 mars 2022 avoir testé avec succès la configuration du moteur GTF Advantage avec 100 % de carburant aviation durable (SAF). Le turboréacteur GTF Advantage est destiné aux biréacteurs de la famille Airbus A320neo. La configuration GTF Advantage réduit la consommation de carburant de 1 % supplémentaire. Au total, le moteur réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 17 % par rapport aux moteurs de la génération précédente.

Vers l'entrée en service en 2024

L'essai, qui a débuté au travers d'une campagne le 1er mars, s'est déroulé sur le site de la société à West Palm Beach, en Floride (États-Unis). "Cela marque une étape clé sur la voie de l'exploitation d'avions propulsés par le GTF avec 100 % de SAF. Cet essai est également un élément clé d'un vaste programme de développement visant à préparer le GTF Advantage pour son entrée en service en 2024, en validant les performances du moteur sur 100 pour cent SAF dans les transitoires de poussée, le démarrage et l'opérabilité", commente Pratt & Whitney.

" Nous avons testé avec succès le moteur GTF Advantage sur du SAF non mélangé ", a déclaré Graham Webb, chief sustainability officer chez Pratt & Whitney. "Les carburants d'aviation durables sont essentiels pour décarboner l'aviation et atteindre l'objectif net zéro de notre industrie. La validation et la certification du moteur GTF Advantage avec 100 % de SAF garantiront la capacité de ce moteur à fournir une propulsion durable à nos clients pendant de nombreuses décennies de service", a déclaré Sean Bradshaw, responsable technique de la propulsion durable chez Pratt & Whitney.

HEFA-SPK

Pour cet essai, Pratt & Whitney a utilisé du kérosène paraffinique synthétique à 100 % à base d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA-SPK) acquis auprès de World Energy. Le HEFA-SPK est un type spécifique de carburant à base d'huile végétale hydrotraitée utilisé dans l'aviation et est considéré par le CAAFI comme une alternative de premier plan pour remplacer le kérosène conventionnel en raison de la durabilité de sa matière première.