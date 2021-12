Pratt & Whitney lance le GTF Advantage pour la famille A320neo

Advantage pour la famille A320neo

Pratt & Whitney lance le moteur GTF Advantage pour les avions de la famille Airbus A320neo. La configuration GTF Advantage réduit la consommation de carburant de 1 % supplémentaire. Au total, le moteur réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 17 % par rapport aux moteurs de la génération précédente. En outre, le moteur GTF Advantage sera compatible avec 100 % de carburant aviation durable (SAF) dès son entrée en service, ce qui aidera l'industrie à respecter son engagement en faveur d'émissions nettes nulles d'ici 2050.

34 000 livres de poussée

Cette nouvelle configuration offre une poussée plus élevée, tant au niveau de la mer que pour les aéroports "chauds et élevés". Avec jusqu'à 34 000 livres de poussée au décollage par moteur, la configuration Advantage fait du GTF le moteur le plus puissant de la famille A320neo. La poussée nominale plus élevée permet d'accroître le rayon d'action et la charge utile, ouvrant ainsi la voie à davantage de destinations aux compagnies aériennes. La génération actuelle de moteurs Pratt & Whitney GTF pour la famille Airbus A320neo réduit la consommation de carburant et les émissions de carbone de 16 % par rapport aux moteurs de la génération précédente et est certifiée pour fonctionner avec 50 % de SAF.