Pratt & Whitney livre le 1 000e turboréacteur F135

1 000e F135 livré...

Pratt & Whitney a annoncé avoir livré au ministère de la Défense des États-Unis le 1 000e moteur de série F135 destiné au chasseur de 5e génération F-35 Lightning II. Evolution du moteur F119 équipant le F-22 Raptor, le F135 offre un changement radical de capacité par rapport à la génération précédente de moteurs. Il offre notamment une poussée de plus de 191 kN. Le turboréacteur a été développé en deux versions, CTOL (Conventionnal Take-Off and Landing, décollage et atterrissage conventionnels) soit le -100 et la version STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing, décollage court et atterrissage vertical), soit le -600 développé en partenariat avec Rolls-Royce qui a notamment eu la responsabilité du développement et de la mise au point de la soufflante de sustentation, et Hamilton Sunstrand, qui développa entre autres le système de commande électronique du moteur, le système d'actionnement, ainsi que le boîtier accessoires.

...Depuis 2009...

Depuis la livraison du premier moteur de série en 2009, P&W a investi plus d'un demi-milliard de dollars en capital, en améliorations des processus et en initiatives de réduction des coûts pour soutenir la montée en cadence de la production et réduire le coût unitaire moyen du F135 de plus de 50 %. En plus de Middletown, les sites de production du F135 comprennent l'installation de P&W à West Palm Beach, en Floride, ainsi qu'une installation d'assemblage final et de vérification (FACO) exploitée par IHI au Japon. Il faut dire que le F135 a eu une longue période de mise au point ou plutôt de fiabilisation. D'abord au niveau des aubes de compresseur, qui furent à l'origine de la perte d'un F-35 en juin 2014, à la suite du détachement d'une aube de son rotor, laquelle perça un des réservoirs de carburant, qui prit feu. Les aubes ont également connu des fissurations liées à l'emploi de l'appareil dans un environnement chaud et sableux et abrasif tel que le désert et le nouveau revêtement de protection n'est pas encore disponible. Mais d'une manière globale, la flotte mondiale atteint en moyenne des taux de capacité de mission supérieurs à 90 %. Le F135 n'a également connu, il est vrai, que deux arrêts en vol non récupérables depuis le début du programme. Le réseau de support du F135 arrive à maturité et la disponibilité des moteurs s'est améliorée d'environ 75 % par rapport à la fin de 2021, selon le motoriste.

F135 EEP contre GE XA100...

Le F135 devrait également disposer d'une marge de conception suffisante pour s'adapter aux missions futures du F-35. La mise à niveau par blocs proposée par P&W pour le F135, connue sous le nom d'ensemble moteur amélioré (Enhanced Engine Package ou EEP), constitue la voie la plus rapide, la moins risquée et la plus rentable selon Pratt & Whitney vers une capacité de block 4 en s'appuyant sur une architecture éprouvée au combat comptant plus d'un million d'heures de vol de fonctionnement fiable. Le F135 EEP est en concurrence avec le projet General Electric XA100, turboréacteur à cycle adaptatif issu des précédents programmes de recherche ADVENT et AETD, respectivement lancés en 2007 puis 2012. La conception du cycle adaptatif à trois flux permettra de diriger l'air vers le troisième flux de dérivation pour un meilleur rendement énergétique et un meilleur refroidissement, ou vers le générateur de gaz et de la soufflante pour une poussée et des performances supplémentaires. Le moteur de la classe de poussée de 200 kN devrait être nettement plus puissant et efficace que les turboréacteurs double-flux à faible taux de dilution existants. Les gains potentiels annoncés consistent en une réduction de 25 % de la consommation de carburant et à un supplément de poussée de 10 %.