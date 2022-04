Pratt & Whitney et Wizz Air célèbrent la livraison du 1 000e avion de la famille Airbus A320neo équipé du moteur GTF

1 000 avions équipés du GTF

Le 27 avril 2022, Pratt & Whitney a annoncé que 1 000 appareils de la famille Airbus A320neo équipés de moteurs GTF avaient été livrés à des compagnies aériennes du monde entier. Le 1 000e appareil est un A321neo livré à Wizz Air à Budapest, en Hongrie. La compagnie aérienne a choisi les moteurs GTF pour équiper 276 appareils de la famille A320neo, dont 54 ont déjà été livrés. Pratt & Whitney équipe également la flotte de 105 appareils de la famille A320ceo de la compagnie avec des moteurs V2500.

Seul moteur à réducteur en service actuellement

Le moteur GTF (Geared Turbo Fan) de Pratt & Whitney est le seul système de propulsion à engrenages, plus exactement à réducteur, actuellement en service. Selon le motoriste, les moteurs GTF destinés à la famille Airbus A320neo réduisent la consommation de carburant et les émissions de carbone de 16 %, les émissions réglementées de 50 % et l'empreinte sonore de 75 %. Pratt & Whitney a annoncé le 15 mars 2022 avoir testé avec succès la configuration du moteur GTF Advantage avec 100 % de carburant aviation durable (SAF). L'essai, qui a débuté au travers d'une campagne le 1er mars, s'est déroulé sur le site de la société à West Palm Beach, en Floride (États-Unis).