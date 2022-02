Pratt & Whitney sélectionné pour développer une nouvelle technologie de propulsion à hydrogène

Un moteur à vapeur d'hydrogène pour les prochains monocouloirs

Pratt & Whitney a été sélectionné par le ministère américain de l'énergie (DoE) pour développer une nouvelle technologie de propulsion à hydrogène à destination de l'aviation commerciale, dans le cadre du programme ARPA-E (Advanced Research Projects Agency-Energy) du DoE. Le projet HySIITE (Hydrogen Steam Injected, Inter-Cooled Turbine Engine, littéralement Moteur à turbine à injection de vapeur d'hydrogène et à refroidissement air-air) utilisera la combustion d'hydrogène liquide et la récupération de la vapeur d'eau pour parvenir à une absence totale d'émissions de CO2 en vol, tout en réduisant les émissions d'oxyde d'azote (NOx) jusqu'à 80 % et la consommation de carburant jusqu'à 35 % pour la prochaine génération d'avions monocouloirs.

Un rendement thermique supérieur aux piles à combustible

"Il s'agit vraiment d'une occasion de commencer à développer les technologies clés qui pourraient faire passer le premier moteur à injection de vapeur d'hydrogène de l'industrie du concept à la réalité", a déclaré Geoff Hunt, vice-président directeur, Ingénierie et technologie, chez Pratt & Whitney. Le moteur HySIITE brûlera de l'hydrogène dans le cadre d'un cycle moteur thermodynamique qui intègre l'injection de vapeur pour réduire considérablement les émissions de NOx, -les oxydes d'azote, soient les gaz à effet de serre. L'architecture semi-fermée prévue pour HySIITE permettra d'atteindre un rendement thermique supérieur à celui des piles à combustible et de réduire les coûts d'exploitation totaux par rapport à l'utilisation de carburants d'aviation durables "drop in". Il s'agit de la première collaboration directe entre Pratt & Whitney et l'ARPA-E.