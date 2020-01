Airbus A320neo : WizzAir confirme avec le Pratt & Whitney GTF

Wizz Air reste avec le moteur Pratt & Whitney GTF. La compagnie aérienne low cost hongroise vient en effet de passer commande pour un nouveau lot de Pratt & Whitney GTF destinés à propulser 166 appareils de la famille Airbus A320neo. Ce nouveau contrat, qui porte sur l'équipement de 90 moyen-courriers Airbus d'une commande passée, de 56 A320/A321neo supplémentaires et de 20 A321XLR, se traduira au final par 276 appareils Airbus propulsés par le Pratt & Whitney GTF. Wizz Air exploite d'ores et déjà un parc de 113 A320ceo équipés de V2500. Le contrat signé ce 27 janvier s'accompagne d'un accompagnement MRO EngineWise, la plateforme de services et de soutien maintenance et réparation mise en place par Pratt & Whitney.