Pratt & Whitney accueille SR Technics au sein du réseau MRO GTF

SR Technics rejoint le réseau MRO du Pratt & Whitney GTF...

Pratt & Whitney a annoncé étendre son réseau mondial de fournisseurs assurant la maintenance du moteur Pratt & Whitney GTF pour y inclure SR Technics. L'installation basée à Zurich servira les moteurs PW1100G-JM pour la famille A320neo avec une capacité complète de démontage, d'assemblage et de test. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie de signature en personne à Zurich. Avec plus de 10 000 commandes de moteurs et des engagements de la part de plus de 80 clients, les moteurs GTF équipent aujourd'hui plus de 1 200 avions auprès de 62 opérateurs dans trois familles d'avions. Pour suivre l'évolution de la flotte, le réseau de maintenance et d'entretien GTF continue de s'étendre dans le monde entier.

...Aux côtés de MTU Aero Engines et de Lufthansa Technik en Allemagne, d'EME Aero en Pologne et d'OGMA au Portugal.

SR Technics est le dernier centre de moteurs annoncé en Europe au sein du réseau MRO du GTF, aux côtés de MTU Aero Engines et de deux installations de Lufthansa Technik en Allemagne, d'EME AERO en Pologne et d'OGMA au Portugal. "Il s'agit d'une étape importante dans le développement de notre entreprise, conformément à la stratégie de SR Technics qui consiste à étendre nos capacités en fournissant des services de maintenance, de réparation et de révision pour le moteur GTF dans nos installations de Zurich", a déclaré Jean-Marc Lenz, directeur général de SR Technics. "En ajoutant le moteur PW1100G-JM, nous élargissons non seulement notre portefeuille de produits, mais aussi notre main-d'œuvre hautement qualifiée et notre présence en Suisse", a ajouté Jean-Marc Lenz.