Pratt & Whitney accueille Air France Industries KLM Engineering & Maintenance au sein du réseau GTF MRO.

Avec plus de 10 000 commandes de moteurs et des engagements de plus de 90 clients, les moteurs GTF équipent désormais plus de 1 300 avions auprès de 62 opérateurs sur trois familles d'avions. Pour suivre le rythme de la flotte croissante, le réseau MRO de GTF continue de s'étendre dans le monde entier.

"Air France a reçu son premier avion A220-300 en septembre 2021, et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir AFI KLM E&M dans notre réseau distingué d'ateliers. Leur expérience en tant qu'opérateur et fournisseur MRO établi sera un atout important pour fournir des services de maintenance de classe mondiale à la flotte GTF croissante ", a déclaré Marc Meredith, directeur exécutif du marché secondaire des moteurs GTF chez Pratt & Whitney. "Avec l'augmentation des commandes de moteurs, il est devenu essentiel d'étendre notre présence mondiale MRO avec des fournisseurs de maintenance compétents et de qualité comme AFI KLM E&M pour assurer la proximité et un service sans faille à nos clients."

AFI KLM E&M est le dernier centre de moteurs annoncé en Europe au sein du réseau MRO GTF, aux côtés de MTU Aero Engines et de deux installations de Lufthansa Technik en Allemagne, d'EME AERO en Pologne, d'OGMA au Portugal et de SR Technics en Suisse. Après sa première mise en service, prévue pour le premier semestre 2023, l'installation d'AFI KLM E&M à Paris sera la troisième installation de la région à fournir des services PW1500G.

"Nous sommes heureux de rejoindre le réseau MRO de Pratt & Whitney GTF", a déclaré Anne Brachet, vice-présidente exécutive d'Air France-KLM Engineering & Maintenance. "Nous fournissons des services de maintenance depuis plus de 90 ans, en nous développant et en nous adaptant à l'évolution de l'industrie aéronautique. L'ajout du moteur Pratt & Whitney GTF parmi nos capacités renforce notre positionnement sur la prochaine génération de plateformes, renforce nos offres aux clients et approfondit l'expertise technique de nos équipes de maintenance."

Le réseau GTF MRO en expansion est composé des principales sociétés de MRO du secteur. Il existe actuellement 10 centres de moteurs GTF MRO actifs dans le monde. Le réseau GTF MRO fait partie des solutions EngineWise® de Pratt & Whitney, qui offrent aux exploitants de moteurs une variété de services après-vente se traduisant par une valeur durable à long terme.