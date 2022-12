Porter Airlines accepte son premier appareil équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF

Porter Airlines a pris livraison de son premier Embraer E195-E2 équipés de moteurs GTF

Pratt & Whitney a annoncé le mercredi 21 décembre que Porter Airlines a pris livraison de son premier avion Embraer E195-E2, qui est exclusivement équipé de moteurs GTF. Il s'agit du premier des 30 appareils sélectionnés en 2021, et des 20 autres sélectionnés en 2022. Combiné à 50 droits d'achat, la compagnie aérienne s'est engagée à acquérir jusqu'à 100 avions E195-E2. Porter Airlines est le client de lancement de l'Embraer E195-E2 en Amérique du Nord.

"Ces avions E195-E2 propulsés par le GTF offriront une valeur opérationnelle et environnementale qui nous permettra d'atteindre plus de clients, avec une expérience de voyage encore meilleure", a déclaré Michael Deluce, président et PDG de Porter Airlines. " Nous avons déjà annoncé nos premiers itinéraires avec ces avions, qui voleront de Toronto Pearson à Montréal, Ottawa Vancouver, Edmonton, Calgary et Halifax. C'est le début d'une expansion nord-américaine qui nous permettra de desservir des destinations sur tout le continent."

Porter Airlines exploite également des turbopropulseurs PW150A

Porter Airlines est située à Toronto, en Ontario, au Canada, et assure actuellement des vols dans l'Est du Canada et vers les États-Unis. La compagnie aérienne exploite également une flotte d'avions de Havilland Dash 8-400 équipés de turbopropulseurs PW150A, qui produit près de deux fois la puissance de décollage des anciens turbopropulseurs, avec un meilleur rendement énergétique.

"Nos turbopropulseurs ont propulsé le premier vol commercial de Porter Airlines, et nous croyons que le moteur GTF fait partie intégrante de leur croissance future avec des avions E195-E2 plus grands et à plus long rayon d'action", a déclaré Rick Deurloo, président des moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney.

Le Porter E195-E2 est doté de technologies et de produits de Pratt & Whitney et de sa société sœur Collins Aerospace, notamment les moteurs GTF, les nacelles, les commandes, les accessoires, les roues, les freins et le groupe auxiliaire de puissance APS2600.

Le moteur GTF : une solution de propulsion durable et performante

Le moteur GTF™ de Pratt & Whitney est le seul système de propulsion à engrenages offrant des avantages de durabilité à la pointe de l'industrie et des coûts d'exploitation fiables et de classe mondiale. C'est le moteur exclusif de la famille Embraer E-Jets E2, qui réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 25 % par siège, les émissions de NOx jusqu'à 50 % et l'empreinte sonore jusqu'à 75 %. Certifiés pour fonctionner avec 50 % de carburant aviation durable (SAF) et testés avec succès avec 100 % de SAF, les moteurs GTF sont capables de réduire davantage les émissions de carbone, ce qui aidera l'industrie aéronautique à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. L'architecture révolutionnaire de la soufflante à engrenages du moteur constitue le fondement de technologies aéronautiques plus durables dans les décennies à venir.