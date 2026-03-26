Pleins feux sur le premier Gripen E produit au Brésil

Jour historique pour la souveraineté du Brésil. Pour la première fois, le pays a montré sa capacité à construire un avion de chasse supersonique. Le mercredi 25 mars, le premier avion Gripen E a été présenté. L’événement a été présidé par Lula da Silva. Le président du Brésil était accompagné – entre autres – du ministre de la défense, de l’ambassadrice de Suède au Brésil, du commandant de l’armée de l’air brésilienne et des PDG d’Embraer et de Saab.

Made in Brazil

C’est sur le site de Gavaião Peixoto d’Embraer que sont produits les Gripen E brésiliens. La production repose sur une chaîne d’approvisionnement partiellement locale qui inclut des structures fabriquées à l’usine de Saab à São Bernando do Campo. Le Gripen E dévoilé ce 25 mars est le premier d’un total de 15 appareils prévus de sortir de la chaîne de production brésilienne. L’avion doit encore subir des essais fonctionnels et des essais en vol avant d’être livré à la base aérienne d’Anapolis. Il rejoindra 10 autres appareils déjà livrés. Au total, le contrat de 2014 signé par le gouvernement brésilien prévoit 28 Gripen E (monoplace) et 8 Gripen F (biplace).