Inde : les perspectives derrières l'achat des 114 Rafale
© Dassault, S Randé
Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy

publié le 17 février 2026 à 16:10

1208 mots

Le gouvernement indien vient de se mettre en ordre de bataille pour passer la plus grosse commande de Rafale jamais enregistrée à l'export. Le pays deviendrait de fait, le plus gros opérateur de l’avion de combat en dehors de la France. Les offsets seront essentiels pour finaliser le contrat, avec des retombées industrielles locales à hauteur d’au moins 60 % de sa valeur.

L'Inde vient de sécuriser une hausse de 15 % de son budget de défense, à plus de 85 Md$ par an, pour passer encore un palier face aux menaces régionales. Et la France va bien en profiter. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, et sa ministre

Défense

Le gouvernement indien vient de se mettre en ordre de bataille pour passer la plus grosse commande de Rafale jamais enregistrée à l'export. Le pays deviendrait de fait, le plus gros opérateur de l’avion de combat en dehors de la France. Les offsets seront essentiels pour finaliser le contrat, avec des retombées industrielles locales à hauteur d’au moins 60 % de sa valeur.

L'Inde vient de sécuriser une hausse de 15 % de son budget de défense, à plus de 85 Md$ par an, pour passer encore un palier face aux menaces régionales. Et la France va bien en profiter. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, et sa ministre de la Défense, Catherine Vautrin, doivent se rendre dans le

