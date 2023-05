Pipistrel renforce sa présence en Afrique avec la nomination d'Absolute Aviation

Absolute Aviation rejoint Pipistrel et Textron eAviation

Pipistrel, qui est désormais une société du groupe Textron (qui comprend entre autres Bell, Beechcraft, Cessna pour ne citer qu'eux), renforce son réseau de vente en Afrique avec la nomination d'Absolute Aviation, dont le siège se trouve à l'aéroport international de Lanseria en Afrique du Sud, en tant que distributeur dans 11 pays d'Afrique australe et centrale.

Cessna et Beechcraft en Afrique

Déjà partenaire de longue date de Textron Aviation en tant que représentant agréé pour la vente, l'entretien et les pièces détachées de Cessna et Beechcraft en Afrique australe et centrale, Absolute Aviation se chargera de la vente, de l'entretien et de la formation pour les avions ultralégers, les avions de sport légers et les avions certifiés de Pipistrel, notamment l'Alpha Trainer, le Velis Electro, l'Explorer et le Panthera. Absolute Aviation présentera également des avions de démonstration dans la région afin de promouvoir les offres de Pipistrel.

Expansion du réseau de distribution de Pipistrel

Absolute Aviation desservira l'Angola, le Botswana, la République démocratique du Congo, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. "Nous nous engageons pleinement à développer notre réseau de distributeurs afin de répondre précisément aux besoins de nos clients dans toute l'Afrique", déclare Steve Mckenna, directeur des ventes et du marketing de Pipistrel. La nomination d'Absolute Aviation fait suite à l'expansion du réseau de distribution de Pipistrel dans des régions clés du globe. Plus récemment, Pipistrel a désigné Lincoln Park Aviation (LPA) comme son distributeur pour 15 États américains et Lanier Flight Center comme son distributeur pour cinq États américains.