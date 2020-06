L'EASA certifie son premier avion électrique

Certification de type

L’EASA (Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne) a annoncé la certification d’un avion électrique, le Pipistrel Velis Electro. Cette certification est la première du type à l'échelle mondiale d’un avion entièrement électrique et une étape importante dans la recherche d’une aviation durable sur le plan environnemental. « Il s’agit d’une percée passionnante », a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif de l'agence. « C'est le premier avion électrique certifié par l’AESA, mais ce ne sera certainement pas le dernier, car l’industrie de l’aviation poursuit de nouvelles technologies pour réduire le bruit et les émissions et améliorer la durabilité de l’aviation », a t-il ajouté.

Biplace de formation au pilotage

Le Pipistrel Velis Electro est un avion biplace destiné principalement à la formation des pilotes. Pipistrel, basé en Slovénie, est un important petit avionneur et fabricant, spécialisé dans les avions de hautes performances économes en énergie et abordables. Le Velis Electro rejoint une gamme de produits d’avions similaires, mais à propulsion conventionnelle.

Moins de trois ans

La certification, achevée en moins de trois ans, n’a été possible que grâce une coopération étroite entre Pipistrel et l’AESA, dans le but commun de s’assurer que l’avion réponde au niveau élevé de sécurité nécessaire. Le projet a également apporté d’importants apprentissages qui appuieront les certifications futures des moteurs et des aéronefs à propulsion électrique. L’avion est propulsé par le premier moteur électrique certifié, l’E-811-268MVLC, certifié par l’AESA pour Pipistrel le 18 mai 2020.

« La certification type de l’Électro Pipistrel Velis est la première étape vers l’utilisation commerciale des avions électriques, qui est nécessaire pour rendre l’aviation sans émissions réalisable. Il est beaucoup plus silencieux que les autres avions et ne produit aucun gaz de combustion », a déclaré Ivo Boscarol, fondateur et PDG de Pipistrel Aircraft. « Il est optimiste, également pour d’autres concepteurs d’avions électriques, que la certification de type de moteurs électriques et d’avions est possible ».

En deux étapes

Dominique Roland, Chef du Département Aviation Générale de l’EASA, a déclaré : « Pour l’AESA, la certification type de cet avion marque une double étape importante : le 18 mai 2020, nous avons classé son moteur certifié comme premier moteur électrique , maintenant nous avons suivi avec la certification de premier type d’avion pilotant ce moteur. Il s’agissait d’un projet véritablement novateur qui a donné lieu à de nombreux enseignements pour la certification future des moteurs électriques et des avions, sans aucun doute une zone de croissance dans les années à venir en ligne avec les objectifs de protection de l’environnement.