Patrouille maritime : l'Airbus A321 MPA sélectionné par la France

L'A321 MPA prend la relève

Airbus Defence a annoncé dans un communiqué de presse que la France avait officiellement choisit l'Airbus A321 MPA comme futur avion de patrouille maritime de l'Aéronautique navale. L'annonce s'est concrétisée ce 4 février lorsque la Direction Générale de l'Armement (DGA) a signé avec Airbus Defence and Space un contrat pour une étude de levée de risques du futur programme d'avion de patrouille maritime (Patmar futur). Ce contrat a une durée de 24 mois (2 ans) et place Airbus Defence and Space comme mandataire et Thales en co-traitant. Concrètement, ce contrat cherche à approfondir les premiers résultats de l'étude d'architecture et de faisabilité, lancée fin 2022. Il permettra notamment d'affiner les conditions économiques et industrielles d'exécution du programme, d'orienter les différents choix techniques des systèmes embarqués,... le tout, jusqu'aux premiers essais en soufflerie.

Pour rappel, l'Aéronautique navale, composante aérienne de la Marine nationale, cherche à remplacer son avion de patrouille maritime Atlantique 2. Au départ, ce successeur devait naitre du programme Maritime Airborne Warfare System (MAWS), un projet franco-allemand visant aussi à remplacer les P-3 Orion allemands. Cependant, la France disposait d'Atlantique 2 modernisés alors que l'Allemagne souhaitait acquérir au plus vite un nouvel avion de patrouille maritime. Le divorce est confirmé lorsque l'Allemagne a décidé d'acquérir cinq P-8A Poseidon auprès de Boeing. Dès lors, la France s'est tournée vers deux projets nationaux : le Falcon 10X proposé par Dassault Aviation et l'A321 MPA, proposé par Airbus et grand gagnant de cette compétition. Au niveau calendrier, ce futur avion PATMAR devrait entrer en service dans le courant de la prochaine décennie (entre 2030 et 2040).

Jean-Brice Dumont, directeur d'Air Power chez Airbus Defence and Space, décrit l'appareil sélectionné comme un avion multi-missions ainsi qu'une solution souveraine et autonome pour la France :

"Le projet d’A321 MPA (Maritime Patrol Aircraft) dispose de tous les atouts pour devenir une véritable frégate volante capable de répondre à la grande diversité des missions confiées à la patrouille maritime. Airbus propose une solution souveraine qui offre l’autonomie, la disponibilité et la fiabilité requises notamment pour contribuer à la composante océanique de la dissuasion nucléaire."

La dernière phrase de Jean-Brice Dumont particulièrement importante : en dehors des missions classiques d'un avion de patrouille maritime, le futur A321 MPA français devra aussi être utilisé dans le cadre de la Force Océanique Stratégique (FOS). Il s'agit du bras nucléaire de la Marine nationale, représenté par les quatre sous-marins à propulsion nucléaire lanceurs d'engins (SNLE) de la classe Le Triomphant. Or, lorsqu'un des quatre sous-marins sort de sa base de l'Île Longue (Brest, France), c'est toute une escorte qui prend la mer. Il y a bien évidemment des petites embarcations chargées de sécuriser l'environnement proche du SNLE, un navire de guerre des mines pour sécuriser le chenal,... et dans les airs, un Atlantique 2, cherchant à confirmer qu'aucun navire mais aussi et surtout, sous-marin hostile trop curieux n'attende le SNLE avant qu'il ne se dilue dans en plongée.

C'est d'ailleurs pour cette raison que la "rumeur" de choix en plan B du P-8A Poseidon était infondée pour l'Aéronautique navale : il était impensable pour la France d'acquérir un système étranger sur étagère alors même qu'il doit assurer la sécurité des SNLE.