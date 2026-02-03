Passage de témoin à Orly : Transavia détaille son offre pour sa saison d'été

L'heure de la grande bascule entre Transavia et Air France à Paris-Orly approche. En attendant, la filiale low cost d'Air France-KLM vient d'annoncer le détail des lignes cadencées vers Nice, Toulouse et Marseille (La Navette) qu'elle exploitera à partir du 29 mars, le début du programme d'été.

La compagnie verte exploitera donc au départ de Paris-Orly un total de huit fréquences quotidiennes vers Nice et Toulouse (à partir de 38 euros l'aller simple) et deux fréquences quotidiennes vers Marseille (à partir de 45 euros l'aller simple). En parallèle, Air France proposera douze vols quotidiens vers Nice et Toulouse et dix vols vers Marseille.

Une nouvelle offre tarifaire adaptée

En complément des fréquences optimisées au départ d'Orly 2 et des avions au contact, Transavia adapte son service pour coïncider avec les demandes des voyageurs fréquents et les voyageurs professionnels avec le tarif Max qui permet une modification gratuite (sans frais et sans différence tarifaire) de leur vol jusqu'à 1 heure avant le départ le même jour vers la même destination. Ce tarif inclut aussi un choix du siège gratuit dès la réservation sur l'ensemble de la cabine, un parcours prioritaire à l'aéroport grâce à une dépose bagage dédiée et un accès coupe-file aux contrôles de sûreté et à l'embarquement, et un accès gratuit aux salons des aéroports partenaires à Nice, Toulouse, Marseille et Montpellier dès le 29 mars, et au cours du printemps, un accès gratuit au nouveau salon Transavia d'Orly.