Nouvelle phase pour le ballon stratosphérique d’Hemeria

Nouvelle étape pour BalMan d'Hemeria . Le ballon manœuvrant avance dans son développement après deux vols tests réalisés au Centre spatial Guyanais. Les vols ont servi à valider la méthode du lâcher, la phase d’ascension ainsi que la fin de vol. Ces démonstrations étaient nécessaires avant d’aller plus avant dans la qualification de l’aéronef. La phase 3 met l’accent sur la manœuvrabilité du ballon. C’est là qu’est la valeur stratégique du ballon. Le contrat inclut le développement des moyens pour allonger la durée des vols, incluant les algorithmes et logiciels de pilotage, en vue d’une démonstration de vol du HAPS d’au moins 15 jours.

Stratégie du ministère des Armées

Pendant le salon du Bourget, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait annoncé la première stratégie française de Très Haute Altitude (THA), reconnue aujourd’hui comme zone stratégique et mis en avant par le survol du territoire américain par un ballon chinois en février 2023. Parmi les objectifs de la stratégie, la France devait être capable d’intercepter un objet dans la stratosphère, chose faite fin juin avec les tirs de missiles MICA depuis des chasseurs Rafale et Mirage 2000. Autre point clé qui concerne directement BalMan : être capable de surveiller durablement des zones d’intérêt et d’opérer en THA. Pour cela, le ministère des Armées participe à l’accélération du développement de BalMan, mais aussi des aéronefs Stratobus (développé par une filiale de Thales Alenia Space), et Zephyr d’Airbus.