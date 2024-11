L'ESA signe pour le nanosatellite de météorologie d'Hemeria

Lancement prévu en 2026 pour le nanosatellite Swing

L'Agence spatiale européenne (ESA) vient de confier à la société française Hemeria un contrat pour développer la première mission de nanosatellite de météorologie spatiale de l'Agence : le Swing pour "Space Weather Ionosphere Nanosat Generation". Le satellite, dont le lancement est prévu en 2026 avec début de services de données en 2027, "observera l'ionosphère, une couche de l'atmosphère qui influe sur les services de communication et de navigation, et fournira des données pour des applications opérationnelles de météorologie spatiale".

Le nanosatellite et ses instruments

Swing adoptera une orbite héliosynchrone (SSO), un type particulier d'orbite polaire qui permet au satellite de toujours visiter un même endroit à la même heure locale. À une altitude comprise entre 500 et 600 km, le nanosat effectuera des mesures in situ de l'ionosphère et suivra son évolution dans le temps. La charge utile du satellite sera conçu par Hemeria sur la base de sa plate-forme de nanosatellites HP-IOT sera composée des quatre instruments suivants :

- DREAM - Moniteur de rayonnement - CNES, Steel Electronique (France);

- XFM-NS - Moniteur de rayons X - Isaware (Finlande) ;

- mNLP - Sonde de Langmuir - EIDEL (Norvège) ;

Aquila - Instrument GNSS RO - Syntony (France).

Assemblage à Toulouse chez Hemeria

Le satellite sera construit par Hemeria en tant que maître d’œuvre, ce qui comprend l'acquisition des instruments, le développement, l'intégration, les essais, la campagne de lancement, la mise en service dans l'espace de la plate-forme du satellite ainsi que les opérations du satellite. Le satellite sera assemblé dans les installations d'Hemeria à Toulouse. Le centre d'opérations de la mission, qui fournira à l'ESA les données de météorologie spatiale traitées, est sous-traité à Planetek (Italie).