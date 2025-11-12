Nouvelle levée de fonds pour U-Space, le regard tourné vers l’Asie

La PME toulousaine spécialisée dans la construction et les opérations de petits satellites U-Space a annoncé ce 12 novembre une levée de 24 millions d’euros en série A. Les fonds serviront à fluidifier la production avec un objectif de conquête de nouveaux marchés.
En marge de la visite du Commandement de l’Espace à Toulouse, ce mercredi 12 novembre, U-Space annonce une levée 24 M€, après avoir récolté 7 M€ en 2022. La série A inclut des financements issus du fonds d’investissement Definvest de la DGA, géré par BPI France. U-Space est d’ailleurs maître d’œuvre d’une des futures missions de démonstration technologique de la DGA (via l’Agence Innovation Défense), nommée Toutatis. Les autres investisseurs de la série A sont Blast, Expansion, Karot Capital, ARIS, Vertech Finance, et le fond italien Primo Space du groupe Primo Capital.
Fondé en 2018, U-Space opère plusieurs satellites en orbite, dont deux cubesats démonstrateurs SOAP et Pandore, lancés par un vol rideshare de SpaceX le 15 mars dernier, et dont les premiers mois ont été couronnés de succès. Le manifeste de U-Space compte une dizaine d’autres smallsats à livrer dans les douze prochains mois. Installé au cœur de l’Aerospace Valley à Toulouse, l’entreprise dispose de sa propre salle des opérations, et de son « U-zine » de 850 m& de salles blanches. A terme, l’U-zine doit pouvoir produire un satellite par jour. U-Space compte sur cette levée de fond pour dans un premier temps pouvoir atteindre l’objectif d’un satellite par semaine. Les fonds couvrent en particulier le volet logiciel.
U-Space est une des premières entreprises du New Space français à avoir signé un contrat aux Emirats Arabes Unis (la start-up de lancement Latitude a signé un accord sur le lancement de 10 satellites de Madari Space d’ici 2028). Ce contrat signé le 26 septembre entre U-Space et le NSSTC (National Space Science and Technology Center) des EAU a lancé la mise en œuvre de la stratégie d’exportation de la start-up toulousaine. Selon son communiqué, U-Space vise le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique, tandis que d’autres entreprises du New Space européen spécialisés également dans la production de masse de smallsats, comme le belge Aerospacelab, ont les yeux braqués vers le marché américain.
