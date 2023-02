Aerospacelab s’implante en France

Action dans l’espace et observation de la Terre

En pleine croissance depuis sa création en 2018, la PME belge Aerospacelab (qui a lancé en juin 2022 la construction de la plus grande usine de constriction de microsatellites en Europe) implante à Mérignac, près de Bordeaux, sa filiale française, Aerospacelab SAS, dans la toute nouvelle zone d’activité « 45ème Parallèle », située à l’entrée de l’aéroport.

La nouvelle entité sera dédiée à l’action dans l’espace (Space Mobility & Logistics, In Orbit Services) et l’observation de la Terre (dont Synthetic-Aperture Radar) pour les besoins de défense et de sécurité

Recherche ingénieurs

Aerospacelab SAS est présidée par le général de brigade aérienne (2S) Jean-Daniel Testé et est dirigée par Pierre-Guy Amand.

Le premier fut commandant interarmées de l’Espace (ancêtre du Commandement de l’Espace), entre 2014 et 2017.

Le second fut directeur de l’innovation puis directeur du centre technique plateformes futures défense chez ArianeGroup, entre 2016 et 2022.

La startup recrute des ingénieurs et envisage une croissance rapide en 2023 et 2024 .

L’objectif à court terme est de devenir le pôle d’excellence industriel.