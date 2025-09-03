Nouvelle attaque d'un drone Bayraktar TB2 en Ukraine : les drones TB2 repassent-ils à l'offensive ?

Ce 3 septembre, la Marine ukrainienne a publié une vidéo d'un frappe sur la flèche de Tendra, une flèche littorale séparant la baie de Tendra (sud de l'oblast de Kherson) avec la mer Noire. Cette frappe montre la destruction d'un hors-bord russe en train de livrer du matériel et très certainement, des vivres, aux troupes russes présentes sur la flèche de Tendra. D'ailleurs, après le hors-bord, un regroupement de ces militaires russes a également été attaqué. Si ces frappes sont quotidiennes en Ukraine, la vidéo permet de confirmer qu'il s'agit d'une exception : le système utilisé est ni plus, ni moins qu'un drone TB2 Bayraktar.

Durant les premiers mois de l'invasion russe de l'Ukraine, commencée le 24 février 2022, les TB2 ukrainiens ont été utilisés en nombre pour effectuer des missions de reconnaissance, de frappes sur l' île des Serpents ou encore, des frappes sur les blindés russes un peu partout en Ukraine. Avec beaucoup d'étonnement, ces drones furent même utilisés avec succès contre des systèmes antiaériens russes (vidéo ci-dessous) :

Ces destructions auront un prix : jusqu'à présent un total de 26 TB2 ont été détruits. Ce chiffre, tout comme les chiffres concernant les systèmes antiaériens russes, reprennent uniquement les pertes confirmées en sources ouvertes (OSINT) grâce à des images et vidéos. D'ailleurs, les Forces armées russes tenteront de réutiliser la carcasse d'un TB2 détruit pour faire croire à une nouvelle destruction... sans compter sur l’œil avisé des 'osinteurs', reconnaissant le drone abattu auparavant.

Ces pertes s'expliquent aussi par une augmentation du nombre de système antiaériens russes déployés. De fait, les TB2 encore opérationnels ont été forcés de s'éloigner de la ligne de front pour effectuer des patrouilles, notamment le long des côtes ukrainiennes. Mais si les TB2 ont été parfois oubliés par certains, de récentes vidéos confirment un changement d'utilisation. En effet, en plus de la vidéo de ce 3 septembre, un autre hors-bord russe avait été détruit par un missile tiré depuis un TB2 au large de Zaliznyi Port (oblast de Kherson) le 20 août 2025.

Mais si les TB2 ukrainiens semblent revenir sur le devant de la scène en Ukraine, ce retour est toutefois limité. Les différentes actions sont restreintes dans le temps (pas de frappes multiples en plusieurs jours) et limitées dans l'espace (oblast de Kherson, domaine maritime uniquement). De fait, il reste à voir si ces actions font "simplement" partie de missions de reconnaissance armées ou d'une volonté spécifique de détruire une cible détectée par d'autres moyens ? En effet, la première option signifierait une volonté de continuer à utiliser les TB2 mais légèrement plus avant et de manière plus offensive que précédemment. Inversement, la deuxième option viendrait à réutiliser le TB2 en offensif afin de détruire des cibles détectées par d'autres moyens.