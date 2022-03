NetJets signe un protocole pour 150 aéronefs de Lilium

NetJets vers 150 Lilium

NetJets, la société numéro un de copropriété de jets d'affaires et FlightSafety International, le leader de la formation aéronautique professionnelle, ont signé un protocole d'accord avec Lilium en vue d'un partenariat stratégique. Cet accord donnerait à NetJets le droit d'acheter jusqu'à 150 aéronefs de Lilium, offrant ainsi aux propriétaires de NetJets d'avantage d'options pour compléter leurs schémas de vol existants. NetJets prévoit également de soutenir Lilium avec une campagne de vente privée pour que les particuliers puissent acheter des aéronefs Lilium. En outre, les deux sociétés étudieront un modèle commercial pour l'exploitation du réseau de Lilium en Floride ainsi que dans d'autres régions des États-Unis et d'Europe.

Quatre à six passagers pour les missions navette

L'architecture flexible de la cabine du Lilium Jet devrait permettre une gamme de configurations, y compris des configurations avec des aménagements pour quatre à six passagers qui répondent à la fois aux profils de mission premium et navette. NetJets exploite la plus grande flotte de jets privés au monde, et sa solide base de propriétaires fournira à Lilium l'échelle et le soutien nécessaires à son écosystème aux États-Unis, où les plans pour un centre de transport en Floride continuent de progresser. Cette collaboration prévue avec NetJets devrait également stimuler les ambitions commerciales de Lilium en Floride et sur d'autres marchés américains et créer des opportunités supplémentaires de ventes directes. Le Jet de Lilium permettra à NetJets de faire progresser ses efforts de durabilité en offrant à sa clientèle des alternatives de transport régional.

Avec FlightSafety pour soutenir les opérations du Lilium Jet

Dans le cadre de cet accord, Lilium s'associera également à FlightSafety International Inc. pour fournir des produits et des services, tels que des didacticiels, des dispositifs de formation immersifs et de réalité mixte à la pointe de l'industrie et la formation des équipages pour soutenir les opérations du Lilium Jet. Le logiciel de formation exclusif de FlightSafety fournira des solutions d'apprentissage flexibles et agiles nécessaires pour soutenir le marché de la mobilité aérienne avancée.