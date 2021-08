Azul Airlines prête à jouer la carte du eVTOL Lilium

Développer un réseau de taxi aérien urbain

Azul Airlines a décidé de lancer les bases d'un partenariat stratégique avec le constructeur allemand Lilium GmbH pour développer un réseau de taxi aérien urbain au Brésil au moyen d'une future flotte de 220 eVTOL ou ADAVE Lilium. La compagnie aérienne indique que cet accord a un volet commercial d'une valeur potentielle de 1 Md$ et souligne qu'une potentielle commande de eVTOL Lilium reste soumise à la concrétisation de plusieurs étapes juridiques.

Une capacité de 6 passagers pour le eVTOL Lilium

Motorisé par 36 soufflantes entraînées par énergie électrique, 24 disposées sur la voilure et 12 sur le plan canard de l'appareil, l'aéronef développé par Lilium Gmbh affiche une capacité pour six passagers (soit un de plus par rapport au concept initial) et un pilote. La longueur fuselage est de 8,5 m et l'envergure de 13,9 m. La distance franchissable visée est désormais de 250 km contre 344 km initialement.

Incendie en février 2020

Le premier prototype du Lilium a été sévèrement endommagé par un incendie au cours d'une séance de maintenance le 27 février 2020. La société a confirmé que l'appareil était irréparable et s'était mise au travail sur le deuxième prototype. Lilium Gmbh vise une entrée en service commercial en 2025 et annonce d'ores et déjà un premier vertiport en Floride.