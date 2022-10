MRO: AJW Group et Fokker Services Group signent un accord de maintenance et d'entretien des composants.

Londres, Royaume-Uni - AJW Group et Fokker Services Group ont signé un accord de maintenance des composants au salon MRO Europe. Cet accord de cinq ans couvre diverses plates-formes d'avions et les types de moteurs associés, tels que les Airbus A320ceo et A320neo ainsi que les Boeing 737NG et MAX, soutenant ainsi la clientèle mondiale d'AJW Group.

"Nous sommes ravis d'avoir signé cet accord de maintenance des composants avec Fokker, qui vient compléter les services de maintenance et d'entretien de classe mondiale que nous fournissons à partir de notre centre de maintenance phare, AJW Technique, à Montréal. Il n'y a pas de meilleur endroit que MRO Europe pour annoncer une collaboration stratégique sur les capacités de maintenance et d'entretien qui soutiendra notre engagement continu à fournir à nos opérateurs mondiaux l'excellence du service pour laquelle AJW Group est connu. Après quatre-vingt-dix ans, notre vision continue à être axée sur l'efficacité pour satisfaire la demande des clients, et cet accord avec Fokker, renforce la position mondiale d'AJW en tant que fournisseur indépendant de solutions de chaîne d'approvisionnement d'aéronefs", a déclaré Barry Swift, premier vice-président des opérations, AJW Group.

Leon Kouters, vice-président du marketing et des ventes chez Fokker Services Group, a ajouté : "Nous sommes fiers de mettre à la disposition d'AJW Group nos capacités de maintenance et d'entretien des composants Airbus et Boeing. Grâce à nos installations de réparation aux Pays-Bas et aux États-Unis, nous soutiendrons la vaste clientèle d'AJW Group en offrant un support de réparation de haute qualité et des délais d'exécution rapides."

Les pièces visées par l'accord seront réparées en interne dans les trois installations de Fokker Services Group aux Pays-Bas et aux États-Unis. Cela couvre une variété de pièces, notamment des démarreurs à air, des soupapes de démarrage, des générateurs de démarrage, des panneaux avioniques et des sièges de capitaine. Les nouvelles capacités de Fokker Service Group, les accessoires de moteur CFM LEAP, font également partie de l'accord pour lequel Fokker Services Group est un centre de réparation agréé sous garantie OEM.