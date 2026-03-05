Moyen-Orient : un aéroport touché par un drone iranien en Azerbaïdjan
Moyen-Orient : un aéroport touché par un drone iranien en Azerbaïdjan
© AZAL
Daniel Chretien
Air & Cosmos avec AFP

publié le 05 mars 2026 à 11:47

226 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Moyen-Orient : un aéroport touché par un drone iranien en Azerbaïdjan

Un drone iranien a touché l’aéroport de Nakhitchevan ce jeudi matin, d’après des médias locaux. Un deuxième drone a explosé près d’un lycée. Deux blessés à déplorer. Une attaque « qui ne restera pas sans réponse » d’après le ministre azerbaïdjanais de la défense.

La guerre au Moyen-Orient continue d’embraser la région. Après la Turquie, dont l’espace aérien était menacé par un missile iranien mercredi 4 mars, c’est au tour de l’Azerbaïdjan d’être visé. Ce jeudi 5 mars au matin, des médias locaux ont rapporté que l’aéroport de Nakhitchevan a été touché par un drone parti du territoire iranien. Le Nakhitchevan est une république autonome de l’Azerbaïdjan enclavée entre l’Arménie, la Turquie et l’Iran. D’après les médias locaux, deux drones partis du territoire iranien ont touché l’aéroport et un lycée. Deux civils ont été blessés.

Iran : un conflit sans retenue
Voir l'article

La diplomatie azerbaïdjanaise a déclaré que "l'Azerbaïdjan se réserve le droit de répondre par des mesures appropriées". L’ambassadeur de l’Iran a été convoqué. Le ministre azerbaïdjanais de la défense a indiqué que Bakou "prépare les représailles nécessaires". Proche d’Israël, l’Azerbaïdjan avait précisé que son territoire ne servirait pas de base pour lancer des attaques contre l’Iran. Le 10 février dernier, Bakou avait reçu la visite du vice-président américain JD Vance. En novembre la région avait été marquée par le crash d’un avion de transport militaire turc.

Mots clés

guerre en iran missiles iran Iran Israël Tensions Iran Actualité Iran Iran Drone iran Azerbaïdjan


Lire aussi

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3
Espace

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3

L’Agence spatiale européenne a annoncé ce vendredi 6 mai avoir perdu contact avec un des deux satellites de la mission P ...

Commentaires
Daniel Chretien
Air & Cosmos avec AFP
05/03/2026 11:47
226 mots

Défense

Moyen-Orient : un aéroport touché par un drone iranien en Azerbaïdjan

Un drone iranien a touché l’aéroport de Nakhitchevan ce jeudi matin, d’après des médias locaux. Un deuxième drone a explosé près d’un lycée. Deux blessés à déplorer. Une attaque « qui ne restera pas sans réponse » d’après le ministre azerbaïdjanais de la défense.

Moyen-Orient : un aéroport touché par un drone iranien en Azerbaïdjan
Moyen-Orient : un aéroport touché par un drone iranien en Azerbaïdjan

La guerre au Moyen-Orient continue d’embraser la région. Après la Turquie, dont l’espace aérien était menacé par un missile iranien mercredi 4 mars, c’est au tour de l’Azerbaïdjan d’être visé. Ce jeudi 5 mars au matin, des médias locaux ont rapporté que l’aéroport de Nakhitchevan a été touché par un drone parti du territoire iranien. Le Nakhitchevan est une république autonome de l’Azerbaïdjan enclavée entre l’Arménie, la Turquie et l’Iran. D’après les médias locaux, deux drones partis du territoire iranien ont touché l’aéroport et un lycée. Deux civils ont été blessés.

Iran : un conflit sans retenue
Voir l'article

La diplomatie azerbaïdjanaise a déclaré que "l'Azerbaïdjan se réserve le droit de répondre par des mesures appropriées". L’ambassadeur de l’Iran a été convoqué. Le ministre azerbaïdjanais de la défense a indiqué que Bakou "prépare les représailles nécessaires". Proche d’Israël, l’Azerbaïdjan avait précisé que son territoire ne servirait pas de base pour lancer des attaques contre l’Iran. Le 10 février dernier, Bakou avait reçu la visite du vice-président américain JD Vance. En novembre la région avait été marquée par le crash d’un avion de transport militaire turc.

Mots clés

guerre en iran missiles iran Iran Israël Tensions Iran Actualité Iran Iran Drone iran Azerbaïdjan

Lire aussi

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3
Espace

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3

L’Agence spatiale européenne a annoncé ce vendredi 6 mai avoir perdu contact avec un des deux satellites de la mission Proba 3 de démonstration de manœuvres de proximité en orbite basse. Une anomalie aurait provoqué une réaction en chaîne.
Commentaires