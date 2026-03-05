Moyen-Orient : un aéroport touché par un drone iranien en Azerbaïdjan

La guerre au Moyen-Orient continue d’embraser la région. Après la Turquie, dont l’espace aérien était menacé par un missile iranien mercredi 4 mars, c’est au tour de l’Azerbaïdjan d’être visé. Ce jeudi 5 mars au matin, des médias locaux ont rapporté que l’aéroport de Nakhitchevan a été touché par un drone parti du territoire iranien. Le Nakhitchevan est une république autonome de l’Azerbaïdjan enclavée entre l’Arménie, la Turquie et l’Iran. D’après les médias locaux, deux drones partis du territoire iranien ont touché l’aéroport et un lycée. Deux civils ont été blessés.

La diplomatie azerbaïdjanaise a déclaré que "l'Azerbaïdjan se réserve le droit de répondre par des mesures appropriées". L’ambassadeur de l’Iran a été convoqué. Le ministre azerbaïdjanais de la défense a indiqué que Bakou "prépare les représailles nécessaires". Proche d’Israël, l’Azerbaïdjan avait précisé que son territoire ne servirait pas de base pour lancer des attaques contre l’Iran. Le 10 février dernier, Bakou avait reçu la visite du vice-président américain JD Vance. En novembre la région avait été marquée par le crash d’un avion de transport militaire turc .