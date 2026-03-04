Missile balistique iranien en Turquie : l'US Navy tire son puissant missile SM-3 et réussit l'interception

Ce 4 mars, le ministère de la Défense turc a annoncé l'interception réussie d'un missile balistique iranien au sein de son espace aérien. Le missile iranien a survolé précédemment l'Irak et la Syrie avant d'entrer en Turquie. Le communiqué de presse annonce que les systèmes antimissiles de l'Otan ont permis de détruire le missile en question. Le communiqué ne précise pas le type d'intercepteur utilisé, annonçant seulement que des débris de celui-ci sont retombés dans le district de Dörtyol (province de Hatay, Turquie). Toutefois, des vidéos disponibles en sources ouvertes de ces débris confirment que la défense antimissile de l'Alliance a utilisé au moins un missile antimissile balistique Standard Missile 3, plus connu sous son acronyme SM-3. Ce dernier peut-être tiré depuis quelques installations terrestres mais celles-ci sont bien trop éloignées de la Turquie. En revanche, le SM-3 peut-être tiré depuis des croiseurs lance-missiles américains de la classe Ticonderoga ou des destroyers lance-missiles de la classe Arleigh Burke. Or, l'US Navy déploie actuellement trois destroyers de la classe Arleigh Burke en Méditerranée orientale, sans compter sur les trois autres destroyers de cette même classe qui escortent le porte-avions USS Gerald R. Ford. Ces navires sont déployés en soutien à Israël mais aussi aux pays alliés des Etats-Unis dans la région.

SM-3 Contrairement aux autres intercepteurs Standard Missile, le SM-3 est uniquement pensé pour l'interception de missiles balistiques. Tout comme les THAAD ou Patriot PAC-3, il utilise une méthode d'interception dite "toucher-pour-tuer" (hit-to-kill). Pour ce faire, le missile emporte un véhicule tueur (kill vehicle) qui est placé dans le troisième étage du missile. C'est celui-ci qui va entrer en collision avec le missile balistique. Cette technique permet d'assurer une interception réussie : même endommagé, le missile balistique se désintégrera. Raytheon, l'entreprise américaine responsable du SM-3, précise que le kill vehicle "impactera la menace avec une force comparable à un camion de 10 tonnes roulant à 600 miles par heure" (soit 965 km/h). Le SM-3 vient d'ailleurs compléter la défense antimissile formée par les systèmes pré-cités : interception exo-atmosphérique (dans l'espace) par le SM-3

interception lors de la phase de rentrée atmosphérique pour le THAAD

interception en fin de course pour le Patriot PAC-3.

The SM-3 has hit another major milestone — the 400th delivery. See footage from flight tests, and learn more about this innovative interceptor here: https://t.co/STcRUoa0kY pic.twitter.com/K0MRMI8Akc — RTX (@RTX_News) October 1, 2019

La vidéo du débris confirme qu'il s'agit d'un SM-3 Block IA ou IB. Les données capacitaires sont soigneusement gardées mais les estimations s'accordent sur une portée supérieure à 500 voir 1000 kilomètres et une altitude d'interception d'environ 500 kilomètres. Ces chiffres impressionnants sont cependant faible avec le tout récent Block IIA, dont la portée est annoncée comme supérieure à 1000 kilomètres (certaines estimations annoncent plus de 2500 kilomètres) et une altitude de plus de 1 000 kilomètres. Pour rappel, en partant de Paris, un SM-3 pourrait ainsi intercepter un missile balistique : avec une portée estimée à 500 km, au-delà de Zurich (~490 km, Block IA/IB)

1000 km, aux environs de Rome (~1100 km, Block IA/IB)

2500 km, aux environs de Rhodes (~2500 km, Block IIA) Et un radar La défense antimissile de l'Otan comprend différents moyens fournis par les Etats de l'Alliance : postes de commandement, frégates et destroyers lance-missiles, batterie terrestre, avions de guet aérien avancé ou encore radar. Or, la Turquie accueille justement une station radar de la défense antimissile de l'OTAN, située sur la base de Kürecik (province de Malatya). Il s'agit d'un AN/TPY-2 américain, constamment déployé. Ce radar a été pensé en premier lieu au profit des systèmes antimissiles balistiques THAAD. Cependant, des essais ont permis de confirmer son interopérabilité avec les Patriot ou encore les SM-3. Cette coordination est permise par le système de combat Aegis, présents sur tous les navires de combat principaux de la Marine américaine. C'est ainsi que le missile a été suivi très certainement par l'AN/TPY-2, qui a transmis les données au destroyer. Ce dernier a alors pu tirer un SM-3 sans avoir détecté (car hors de portée de son propre radar) le missile iranien. Enfin, il faut noter que l'AN/TPY-2 est un véritable système de systèmes : l'antenne à elle seule fait la taille d'un semi-remorque. Ce à quoi il faut ajouter le poste de contrôle et de commandement, l'unité de refroidissement, le système électronique,... Concrètement, il utilise deux modes de détection : en mode avancé, pour offrir une alerte avancée en détectant les départs de missiles balistiques.

en mode terminal, pour assurer une détection radar au profit des intercepteurs antimissile balistique, ce qui fut très certainement le cas aujourd'hui.