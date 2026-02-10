Motorisation hybride, GE avance sur l’intégration de la machine électrique
Antony Angrand
publié le 10 février 2026 à 07:00

GE Aerospace vient d'annoncer une nouvelle étape importante dans le domaine de la motorisation hybride électrique, avec la démonstration réussie du transfert, de l'extraction et de l'injection de puissance sur un turboréacteur commercial à haut taux de dilution, un GE Passport modifié en l’occurrence.

A Peebles, dans l'Ohio 

C’est sur le site d’essais de GE Aerospace, à Peebles dans l’Ohio, à proximité de Cincinnati que les essais au sol d'un moteur Passport modifié ont été réussis en 2025, dans le cadre du projet de démonstration de la Nasa pour l'extraction de puissance des turboréacteurs.

10/02/2026 07:00
Avion décarboné

A Peebles, dans l'Ohio 

C’est sur le site d’essais de GE Aerospace, à Peebles dans l’Ohio, à proximité de Cincinnati que les essais au sol d'un moteur Passport modifié ont été réussis en 2025, dans le cadre du projet de démonstration de la Nasa pour l'extraction de puissance des turboréacteurs. L'objectif : approfondir la compréhension de l'intégration et des commandes

