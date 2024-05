Moins de 24h après la promesse allemande, les États-Unis autorisent l'achat de 3 HIMARS pour l'Ukraine

Le 9 mai, Boris Pistorius, ministre de la Défense allemand, avait annoncé l'achat de trois lance-roquettes multiples M142 High Mobility Artillery Rocket System , plus connu sous la dénomination HIMARS. Cette vente a pour objectif d'acheter trois HIMARS de l'US Army et de les livrer directement aux Forces terrestres ukrainiennes. Or, le 10 mai, soit moins de 24 heures après la promesse allemande, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) publiait sa décision sur cet achat. Cette dernière est extrêmement importante, la DSCA devant donner son aval pour toute vente d'armes américaines auprès d'un pays tiers. Et c'est sans grande surprise que cette décision en question est favorable à cette vente.

En revanche, comparé à de précédentes décisions, comme les ventes de missiles anti-radars AARGM-ER aux Pays-Bas et à la Pologne , celle de la vente de ces trois lance-roquettes multiples ne donne que très peu d'information. Il s'agit soit d'une volonté de ne pas dévoiler exactement ce qui a été acheté (pièces de rechange, pièces spécifiques,...), soit d'un achat unique de trois M142 et rien d'autre. Toutefois, l'avis confirme bien le montant d'achat estimé de 30 millions de dollars (soit 27,81 millions d'euros) ainsi que le financement par l'Allemagne de ces trois véhicules souhaités par l'Ukraine.