L'une des dernières versions du M2 Bradley pour l'Ukraine

Des M2 pas si vieux finalement

Le Service de distribution d'informations visuelles de la Défense et le Commandement des Transports des Forces armées américaines (TRANSCOM) ont confirmé les 25 et 30 janvier que 60 véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley étaient en cours de chargement sur un navire en vue de leur livraison à l'Ukraine. Ces photos ont permis d'identifier clairement la version du Bradley qui sera transférée aux Forces terrestres ukrainiennes. En effet, de nombreuses rumeurs laissaient penser à une ancienne version et les officiels américains ne citent que le terme "Bradley" dans leurs déclarations. Cependant, il s'agit de la dernière version développée du M2 Bradley, à savoir le M2A2 ODS SA, disponible depuis 2003. Elle est même plus récente que le M2A3, produit à partir de 2000.

Le M2A2 ODS SA, pour Operation Desert Storm Situation Awarness, reprend la plupart des caractéristiques du M2A3 (infos techniques à la fin de l'article), dont la caméra infrarouge pour le conducteur mais sans la caméra indépendante pour le commandant de véhicule (utilisée sur le M2A3), comme démontré par les images ci-dessous.